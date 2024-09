Paula Echevarría lleva los pantalones vaqueros efecto piernas infinitas que no nos vamos a quitar en octubre

Para despedir septiembre y empezar octubre solo necesitamos unos vaqueros de efecto tiopazo y Paula Echevarría tiene la clave. Y es que la actriz asturiana ha disfrutado del domingo en familia en Madrid y nos ha dejado este lookazo perfecto para el día a día con los vaqueros de efecto piernas infinitas para las mujeres más bajitas. Porque sí amigas, los vaqueros también son para el otoño y más para estos días más fresquitos de septiembre en Madrid. Y no solo es que Paula Echevarría haya llevado vaqueros de Starivarius, si no que los ha combinado con un top y un kimono de Primark para pasear por el Retiro con sus hijos y su pareja como una turista más.

Aunque cada otoño los pitillos tratan de recuperar su lugar entre las tendencias, y ciertas estéticas virales como el look indie sleaze los apoyan, lo cierto es que no logran desbancar a los vaqueros anchos. Y estos de Stardivarius que ha estrenado Paula Echevarría tienen todos los números para convertirse en todo un éxito. Como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y todo eso nos lo ha recordado con este look de Paula Echevarría que nosotras le vamos a copiar para terminar septiembre y empezar octubre de la mejor forma.

Paula Echevarría con vaqueros. @pau_eche

D74 flare slit, de Stradivarius (25,99 euros)

Vaqueros flare. stradivarius

No es ninguna sorpresa que los conjuntos vaqueros, y en general, el tejido vaquero, será una de las tendencias más top del cambio de temporada, pero Paula Echevarría nos lo confirma con los vaqueros efecto piernas infinitas que mejor sientan.