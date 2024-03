Los botines más bastos de Ayuso se convierten hasta en elegantes con el chaleco sastre rojo más tendencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha empezado la semana con un estilismo de esos de jefaza que tanto le gustan a ella para visitar en Arganda del Rey las instalaciones de Finanzauto, empresa que opera como distribuidor oficial en España de diversos fabricantes internacionales de maquinaria pesada y motores. Cómo llevar el chaleco sastre esta primavera, la prenda de los 90 que vuelve a llevarse hoy. Con pantalones sastre, con vaqueros, con faldas midi o de formas inimaginables, así se combina el chaleco este 2024. Y Ayuso lo sabe y ella lo ha combinado con una blazer blanca y unos jeans. Eso sí, no hablamos de cualquier diseño, sino de su versión más clásica: tipo sastre, con botones delanteros y preferiblemente en tonos neutros como negros, gris, de raya diplomática o en color blanco. Otro lookazo para la lista de Isabel Díaz Ayuso con este chaleco sastre rojo como la chaqueta que ha estrenado la Reina Letizia también en esta mañana de lunes. Si nuestra intuición no nos falla, sucederá lo mismo en unos años con la prenda protagonista del día. Del día y del street style, porque el chaleco sastre es el nuevo 'must have' entre las expertas.

Sustituto del top, o compañero de blusas y camisetas, no serás nadie 'fashionistamente' si no lo recibes con los brazos abiertos en tu guardarropa de primavera. Fue a partir de la década de los 90 cuando el chaleco sastre comenzó a explorar camino entre las famosas. Este año salta directo a nuestros looks. Capturamos las primeras pruebas de su boom en la última edición de la Semana de la Moda de París. Allí varias insiders lo lucieron solo o integrado en un atuendo formal, y poco después, su uso y disfrute se extendió por todos los confines de la moda, y ahora Isabel Díaz Ayuso la que lo ha llevado en su look de trabajo con un americana blanca encima, vaqueros pitillo y botines cómodos de lo más bastos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita las instalaciones de Finanzauto Chema Moya Agencia EFE

Un look que Ayuso ha combinado con unos vaqueros pitillo y botines bastos para empezar la semana en Madrid. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros pitillo y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda, y Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro.