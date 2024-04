Solo Carmen Lomana puede derrochar tanto glamur con este mini vestido negro con plumas para una merienda en casa

Carmen Lomana no está en la Feria de Abril, al menos de momento es de las pocas celebrities españolas que no ha derrochado estilo por el Real, pero si que lo hace en su propia casa. Porque solo ella podía ser la anfitriona más elegante para dar una merienda en su casa con el 'little black dress' más glamuroso, con plumas en el bajo. Todos sabemos que quien lo impuso como básico en el armario de las mujeres fue Coco Chanel pero hoy en día no hay mujer mejor vestida que no tenga varios en su armario, y Carmen Lomana es una de ella. El 'little black dress', también conocido como LBD o 'petite robe noire'. Una pieza atemporal que más allá de ser una simple tendencia, representó un movimiento de lucha que protagonizado por Coco Chanel contra de las normas sociales de la década de los 20. Los mini vestidos negros son un básico de fondo de armario al que todas las amantes de la moda recurrimos cuando no sabemos qué ponernos, ya que nos salvan de cualquier apuro.

Un vestido negro cortito con plumas en el bajo, que Carmen Lomana ha rescatado de su armario para una merienda de amigas en casa, derrochando glamur. Seguro que si miramos en el armario de cualquier mujer será casi imposible no encontrar entre sus pechas un vestido negro. Puede ser de mil y un tipo, largo, corto o midi. De manga larga, corta o tirantes. Sencillo o con adornos. Caro o barato. Las opciones son infinitas, lo sabemos. Como también sabemos todo el poder que tiene esta prenda, que no por casualidad es aceptada por todo el mundo como el básico por excelencia del vestidor femenino. Pero lo que menos gente sabrá es que le debemos la incorporación de esta prenda a nuestro día a día a la diseñadora Coco Chanel, ya que fue ella quien decidió rescatarlo de su lugar habitual, la ropa de luto o de uniforme, para dárselo a la mujer y que lo usase como sinónimo de elegancia y estilo, especialmente para la noche. El diseño de aquella época, por debajo de las rodillas, cintura baja y corte recto, ha sufrido una gran transformación y evolución.

Carmen Lomana con mini vestido negro. @isabelabdoshoes

Y Carmen Lomana no ha dudado en sacar de su armario este mini vestido negro de lo más glamuroso con plumas en el bajo.