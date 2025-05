La cazadora de piel de Ayuso que puedes llevar al trabajo o a una tarde de fútbol con amigas

El martes para Isabel Díaz Ayuso va a ser un no parar en su agenda oficial. De la asamblea de Madrid a primera hora, a la visita a la Ciudad Deportiva, y por la tarde aún tendrá más actos. Y todo ello, antes de una intensa jornada de San Isidro donde siempre nos deja sus mejores looks de invitada. Pero si el lunes se vestía de piloto de Fórmula 1, hoy ha sacado del armario su cazadora de piel que es perfecta para los días más fríos de primavera, y que no te quieres quitar en toda la jornada. Y más hoy que ha vuelto a amanecer diluviando en Madrid.

Todo ello antes del gran día de mañana. Isabel Díaz Ayuso volvió a deslumbrar el pasado año al acudir al Palacio de Cibeles, donde se han entregado las medallas de la ciudad por su patrón, San Isidro. Y el año pasado lo hizo con un vestido violeta de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal. Un diseño midi con falda tipo pareo, corte a la cintura y un escote asimétrico, pero se trataba de una versión más primaveral ya que llevaba la manga corta. La prenda estaba confeccionada en satén y nos ha gustado especialmente por el nudo lateral de la cintura que ajusta a la perfección el vestido a la figura. Veremos si mañana vuelve a apostar por ella, o lo hace por la firma sevillana Vogana, que ha conquistado su armario en los últimos meses.

La cazadora de piel de Ayuso

Si hay una prenda que nunca pasa de moda y que cada temporada vuelve con más fuerza, esa es la chaqueta biker. Esta pieza, que nació como símbolo de rebeldía en el mundo del motociclismo, se ha convertido en un básico atemporal en el armario de quienes buscan agregar un toque de estilo a todos sus looks. La chaqueta biker es una prenda icónica que se reinventa constantemente para adaptarse a las nuevas tendencias sin perder su esencia. Una cazadora de piel que Ayuso ha combinado con camiseta negra y pantalones de traje a tono.

Pleno de la Asamblea de Madrid Gustavo Valiente Europa Press

También conocida como chaqueta de motociclista o de cuero, tiene sus orígenes en la década de los años 20, cuando la marca Shott NYC creo la mítica chaqueta 'perfecto' para proteger a los motoristas del viento y las caídas. Con el paso de los años, la moda la ha convertido en imprescindible para los armarios de las mujeres que más aman la moda, y Ayuso también se ha unido a esta tendencia eterna.