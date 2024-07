¿Cómo combinar los shorts pijameros, la prenda que toda fashionista lleva este verano?

Este verano 2024, los conjuntos pijameros y más en particular los shorts de este estilo se han convertido en la tendencia estrella para las fashionistas más exigentes. Desde Carmen Lomana hasta Alba Díaz, nos han mostrado cómo llevar esta tendencia con elegancia y comodidad. ¿Te atreves a incorporarla en tu armario? Aquí te damos las claves para que luzcas espectacular con unos shorts pijameros, tanto en tus días de descanso como en tus salidas más chic.

Los shorts pijameros son la combinación perfecta entre comodidad y estilo, ideales para los días calurosos donde buscamos frescura sin renunciar a un toque sofisticado. Estas prendas, inspiradas en la ropa de dormir, han dado el salto a la moda urbana y prometen ser un básico imprescindible. A continuación, te presentamos algunas opciones y cómo combinarlas para diferentes ocasiones.

Zara - Shorts popelín rayas (22,95 euros)

Shorts popelín rayas Zara

Estos shorts de tiro alto con cintura elástica ajustable en color rosa pastel son perfectos para un look casual pero elegante. Puedes combinarlos con una blusa blanca de lino y unas sandalias tipo Birkenstock para un paseo por la ciudad. Añade un sombrero de ala ancha y unas gafas de sol oversized para un toque glam. Para la noche, opta por una camisa de seda en tonos neutros y unas sandalias nude.

Zara - Shorts rayas bóxer (22,95 euros)

Shorts rayas bóxer Zara

Con un diseño de tiro medio y cintura elástica efecto bóxer en azul con cinturilla blanca, estos shorts son ideales para un look sporty-chic. Combínalos con una camiseta blanca básica y unas zapatillas deportivas blancas para un día de compras o una salida informal. Si quieres elevar el look, añade una blazer en tonos pastel y unos zuecos.

Pull & Bear - Short bóxer rayas (19,99 euros)

Short bóxer rayas Pull & Bear

Estos shorts de diseño pijamero en amarillo pastel con rayas azules son frescos y juveniles. Perfectos para un día de playa, combínalos con un bikini y unas chanclas. Para un look más urbano, opta por una camiseta sin mangas en tonos neutros y unas alpargatas. Un bolso de paja y unas joyitas coloridas completarán el conjunto.

Pull & Bear - Short bóxer rayas puntilla (15,99 euros)

Shorts bóxer rayas puntilla Pull & Bear

Con un delicado detalle de puntilla y flor en azul y verde, estos shorts son ideales para un look coquette. Combínalos con un top de encaje blanco y unas sandalias planas para una tarde de pícnic. Si buscas un look más sofisticado, elige una blusa de seda en azul y unas sandalias de tacón sensato. Añade unos pendientes largos para un toque de elegancia extra.

Stradivarius - Bóxer popelín x hand over (12,99 euros)

Bóxer popelín x Hand over Stradivarius

Estos shorts de tiro bajo en azul celeste con rayas rosas son perfectos para un look relajado. Combínalos con una camiseta de algodón blanca y unas zapatillas deportivas para un look cómodo y chic. Para una salida nocturna, opta por un body en tonos neutros y unas sandalias o cuñas de tacón. Un clutch brillante y unos pendientes statement completarán el look.

Los shorts pijameros no solo son cómodos, sino también increíblemente versátiles. Así que este verano, no dudes en añadir estos imprescindibles a tu armario y convertirte en la fashionista que siempre has querido ser.