Estas son las tendencias en las que no deberías invertir esta temporada

Nuestro trabajo como editoras de moda es informar de todas las tendencias que se llevarán en una temporada correspondiente, entre otras informaciones. A todo ello, nuestra función también es detectar, así como analizar, hasta qué punto una nueva moda es relevante para invertir en ella con el objetivo de añadirla tanto a nuestro estilismo como al fondo de armario. No cabe mencionar que todas las tendencias son personales y no para todos los gustos. Es decir, cada uno de nosotros nos conocemos lo suficientemente bien como para identificar aquella prenda, estampado, color o patrón que sí daremos partido durante los próximos meses. Hace cuestión de días hablamos sobre cómo vestir bien en invierno a través de cuatro consejos, donde descubrimos que todo tiene que ver con tener un vestidor cápsula, pero con algunas tendencias bien seleccionadas. Y en este artículo detectaremos aquellas que hasta ahora no deberíamos de escoger.

Ahora bien, de la misma manera que damos a conocer todas las tendencias que se llevarán en otoño-invierno 2024/2025, también hemos tenido la obligación de aconsejar a nuestras lectoras de las que no deberíamos invertir en los próximos meses por distintas razones. Protagonizan colores demasiado llamativos o exuberantes que no son combinables a largo plazo. Están confeccionadas con un patrón que no nos favorece. O, son artículos que nos encantan sobre la pasarela, pero no son acordes al street wear. Con el objetivo de conocer a la perfección los consejos por los que no deberíamos gastarnos dinero en determinadas tendencias, hemos recurrido a la opinión de una experta del sector. Concretamente con Antonia Payeras, estilista de celebridades del calibre como Maggie Civantos, Amaia Salamanca o Manuela Velasco.

Tendencia 1: estampado animal

Si estás bien enterada de todas las tendencias de otoño-invierno 2024/2025, sabrás que uno de los estampados más llevados está siendo el animal. Muchas de nosotras nos hemos aventurado a llenar todo nuestro ropero con abrigos de efecto pelo, bolsos o pantalones de leopardo tras ver cómo lo llevan las celebridades. No obstante, la experta en moda opina que deberíamos de poner un límite a dicha fiebre. "No invertiría mucho en piezas extremadamente caras, ya que son estampados muy marcados y no puedes sacarle todo el partido que un buen fondo de armario necesita", recalca Payeras. El problema de invertir en estas piezas, también tiene que ver el espacio que dispones en tu vestidor. A no ser que dispongas de bastante capacidad, el hecho de incorporarla se trataría de una tendencia que impide el añadido de otras que sí que daremos más juego durante el invierno.

Prendas de estampado animal. @martiitadiez

Tendencia 2: abrigos de efecto pelo

Si eres una lectora fiel de nuestros artículos, sabrás que hemos hablado mucho sobre los abrigos peluche. Está bien tener el modelo recurrente para los días de bajas temperaturas o de borrasca. No obstante, no deberíamos obsesionarnos de ellos o adquirir una gran cantidad en tu lista de deseos del Black Friday. "Todas las versiones que se nos está planteando este invierno están pisando muy fuerte. Sobre todo, tenemos que destacar los abrigos de pelo con capucha que forman parte de la prenda, además de ser muy calientes y hacer una gran función, quedan ideales. No obstante, intentemos en el caso de adquirir uno de estos diseños que la capucha se pueda extraer", determina la estilista. Todo ello tiene una razón. El tener un abrigo de pelo con capucha sin la facilidad de quitarla rápidamente, no nos otorga una versatilidad en el diseño.

Abrigos de efecto pelo. @justinevernimmen

Tendencia 3: capas

Otra de las tendencias que ha llegado muy fuerte a la temporada de otoño e invierno han sido las capas en todas sus formas. Tanto a modo de jersey de punto, de chaqueta o la prenda como base. Bien es cierto que durante la época más cálida las llevamos hasta la saciedad tanto en los looksde invitada como en el street wear. No obstante, la obsesión por ellas ha seguido durante estos meses. No obstante, ¿merece la pena invertir en ellas? "Sientan increible y muy elegantes, pero no olvidemos que es una tendencia", explica la experta. Volvemos a la misma situación que en los abrigos de pelo con capucha, solamente deberíamos adquirir aquellas prendas con capa desmontable, puesto que será más beneficioso para dar un giro de 180 grados a dichos ítems.

Look con capa. @mariasegarr

Con todos estos consejos no queremos decir que te quites la curiosidad de saber cómo cazar las tendencias a tiempo para nutrirte sobre el sector. Siempre es recomendable estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en el momento, pero lo cierto es que estas modas no nos deben cegar para invertir en ellas al instante.