Este es el mono más español de Zara que Rocío Osorno se ha comprado para la Feria de Málaga

Nos acercamos a una de las fechas más importantes para las chicas andaluzas. Exactamente, estamos hablando de la Feria de Málaga. Por lo que, no encontramos mejor momento que ahora para hablar sobre los looks para ir a dicho acontecimiento de la mano de Rocío Osorno. De la misma manera que ocurrió en la Feria de Abril, las celebridades e influencers se están encargando de inspirarnos para saber cómo vestir en la Feria de Málaga en el caso de que no quieras ir de flamenca. Demostrando que tenemos varias propuestas estilísticas en formato de vestidos, monos o conjuntos, dejando atrás los trajes de flamenca. En este caso, la influencer andaluza nos ha descubierto uno de los últimos lanzamientos de Zara. Se trata de un mono largo con una estética española perfecta para esta ocasión. Se compone de un cuerpo decorado con un sinfín de flores en blanco combinado con la parte de los pantalones de pinzas súper anchos en negro. Se ajusta perfectamente en la cintura, simulando ser dos prendas totalmente distintas y separadas, que favorecen la silueta de la mujer. Rocío Osorno ha demostrado que es una prenda que se puede combinar con todo tipo de calzado y accesorios, gracias a su sencillez en cuanto a los colores que protagoniza. Por un lado, ha mostrado la opción de conjuntarlo con sandalias de tacón metalizado y clutch en dorado decorado con piedras multicolor. Por otro lado, ha escogido los mismos complementos pero en el color de la temporada: el rojo.

Del 17 al 24 de agosto seremos testigos de todos los looksde la Feria de Málaga de todas las celebridades e influencers tanto con trajes de flamenca como sin ellos. De momento, nos quedamos con el mono español de Zara que todavía está disponible por 50€. Una opción súper cómoda, puesto que es un diseño no muy ajustado para no tener ni calor ni que nos sintamos incómodas. Eso sí, apuesta por unas alpargatas clásicas para evitar mal de pies durante el día. No obstante, estamos seguras de que la influencer andaluza todavía nos mostrará otras opciones low cost para vestir acordes con los códigos de vestimenta, tal y como nos tiene acostumbrados. Por lo que, a pocos días de celebrar la Feria de Málaga, deberemos estar atentas a sus próximas novedades.

