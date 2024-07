La falda pantalón más romántica que Rocío Osorno lleva con bikini a la playa es la que nosotras vamos a meter en la maleta a Ibiza

Un día más en la vida en la que Rocío Osorno nos crea necesidades de moda, y esta vez con unlook que ella lleva a la playa y que nosotras vamos a meter en la maleta para pasear por Ibiza. Queda elegante, no pasada de moda, es súper ponible y conjunta con todo. Y no solo hablamos de la falda pantalón que ella lleva con el bikini, si no del chaleco azul más bonito que resalta el bronceado al instante. Además, nos viene de maravilla para llevar el total look white tendencia en una versión más romántica y rejuvenecedora. Así que, si estas renovando tu armario y necesitas outfits con los que estar divina, sí estamos hablando del bordado suizo, y esta falda de nueva colección de Zara lo tiene.

Una falda pantalón muy cortita con lazada a la cintura de Zara que no puede ser más elegante para pasear por Ibiza este verano, y aunque Rocío Osorno la lleva con bikini y chaleco para un look de playa, nosotras le cambiaríamos el bikini por un top blanco para un estilismo perfecto para hacer turismo o disfrutar de los planes en la ciudad. Incluso, puede ser un estilismo perfecto para ir a la oficina en los días más calurosos de agosto que está a punto de empezar. Porque sí, las que seguimos en la ciudad, y sin vacaciones, ya no sabemos cómo vestirnos para no morir de calor e ir mona.

Falda pantalón bordados engomados, de Zara (29,95 euros)

Falda bordados. Zara

¿Sabes qué es el bordado suizo?

El bordado suizo es totalmente diferente, pues lo que hace es crear una especie de agujero que, en conjunto, consiguen crear motivos decorativos de finura inmensa. El resultado es una tela calada, generalmente de color blanco o blanco roto con la que se confeccionan blusas, camisas y vestidos que son una oda y un aplauso al verano. Su nombre tiene origen en el siglo XIX, cuando los bordados de la región de St. Gallen se alzaron como los más famosos del mundo.