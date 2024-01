Estefanía de Mónaco elige el clásico traje blanco que ya lució la Reina Letizia para su siguiente cita con el circo

Estefanía de Mónaco vuelve a tener una cita con el circo. Si ya nos sorprendió con el jersey de punto en rojo más en tendencia de esta temporada para su primera visita al circo de este año, ahora nos ha dejado boquiabiertos con su look más elegante y clásico. El Festival de Circo de Montecarlo es uno de los acontecimientos anuales más destacables para los Grimaldi y su objetivo es honrar a todos los amantes de este tipo de arte y espectáculo. Esta vez, la princesa de Mónaco ha lucido un traje blanco de dos piezas muy sofisticado combinado con una camisa en rojo y unas botas de tacón muy favorecedoras a la silueta. Sin ninguna duda, la royal europea ha vuelto a dar una lección de moda y se ha convertido en el foco principal de la noche gracias a su estilismo tan bien escogido. Esa propuesta estilística ya la hemos visto anteriormente. Y es que la Reina Letizia es amante de los trajes blancos y lo ha demostrado en más de una ocasión, como en su pedida con el Rey Felipe VI o en su última cita con el Periodismo. Ambas saben a la perfección que es la fórmula definitiva para ir siempre bien vestida y acorde con todos los eventos.

En esta ocasión, Estefanía de Mónaco no ha acudido sola en la 46 edición del Festival de Circo de Montecarlo, pues ha ido acompañada de sus dos hijos Camille Gottlieb y Louis Ducruet y Marie Chevallier, la esposa de su hijo mayor. Todos ellos se han decantado por looks sencillos y sobrios donde el color oscuro ha destacado por excelencia. Dicho acontecimiento tiene lugar entre el 19 y 28 de enero, donde los grandes aficionados a los espectáculos podrán disfrutar de los mejores artistas internacionales, como malabaristas, magos o equilibristas. Y nosotras vamos a estar atentas de los próximos looks con los que nos va a sorprender Estefanía de Mónaco.

Estefanía de Mónaco en el circo. Gtres

