El "total denim look" de Ayuso o el uniforme favorito de las que mejor visten en otoño

Si hay algo en lo que estaréis de acuerdo con nosotras es en que el estilo de Isabel Díaz Ayuso es de auténtica experta en moda. Hace unos días nos sorprendía con la que sin duda será una de las tendencias que más dará que hablar en invierno: los pantalones de pana. Pues este viernes la hemos visto con uno de esos uniformes tan atemporales como acertados en períodos de transición estacionales, así es, estamos hablando de un conjunto de pies a cabeza con prendas vaqueras o lo que es lo mismo un total look denim.

Como expertas en moda lo tenemos claro no hay día o estilismo que una prenda en tejido vaquero no levante, y la última elección de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en Leganés donde presentó el autobús eléctrico con el recorrido más largo de España en colaboración con el Grupo Ruiz, es toda la confirmación que necesitabas si aún dudas de su poder fashionista.

Total denim look: la apuesta más casual (y acertada) de las expertas en moda para otoño

Aunque cada vez parezca que el invierno está más cerca de llamar a nuestras puertas, las "insiders" lo tienen claro: los total look denim son el comodín más infalible de esta época del año. Tienen ese punto "effortless chic" tan difícil de imitar, funcionan igual de bien para trabajar que para un plan improvisado y combinan la comodidad del tejido vaquero con la estética pulida que buscamos cuando las temperaturas empiezan a bajar, pero aún no justifican una capa tras otra.

Su auge no es casualidad. Este otoño hemos visto cómo las mujeres mejor vestidas recuperan el doble vaquero —en versión camisa + jeans, cazadora + vaqueros o todo a la vez— para crear looks equilibrados, versátiles y con personalidad. Es una fórmula segura: los tonos azules combinan entre sí como una paleta natural, las siluetas se armonizan de manera orgánica y siempre aportan ese toque urbano, moderno y muy europeo que define el estilo de la temporada.

Además, el total denim es un terreno en el que la creatividad estilística puede jugar: puedes elevarlo con un zapato especial, hacerlo más casual con unas zapatillas, o darle un aire más sofisticado con accesorios metálicos. Por eso es una apuesta constante en street style y una de esas tendencias que nunca se van, solo se reinterpretan.

Así es el look denim de Ayuso (y cómo puedes sacarle partido este último mes de otoño)

El look de Ayuso es, sencillamente, un manual de cómo llevar un total denim sin complicaciones pero con mucho acierto. En las imágenes que ella misma ha compartido en sus redes sociales, la vemos con una camisa vaquera ligeramente entallada, de esas que realzan la figura sin perder comodidad, y unos jeans rectos de tiro medio, un corte que favorece a prácticamente todas las siluetas y que aporta ese efecto relajado, pero pulido tan característico de las que mejor visten.

Más allá de una simple combinación de prendas vaqueras, el detalle clave está en la combinación: ambas prendas en tonos vaqueros ligeramente distintos, lo suficiente para crear contraste, pero lo bastante armónicos como para que el conjunto se perciba como un bloque estilístico coherente. El resultado es un look actual, urbano y muy funcional. La presidenta lo acompaña con cinturón y botines de tacón medio ambos en negro, para terminar de armonizar un look de experta en toda regla.

Es el uniforme perfecto para esos días en los que quieres ir cómoda, sentirte favorecida y mantener un estilo impecable sin dedicar demasiado tiempo a pensar qué ponerte. Ayuso lo ha vuelto a demostrar: el denim es eterno, favorece siempre y, en otoño, funciona mejor que nunca.