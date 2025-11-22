Hailey Bieber cumple 29 y su estilo minimalista sigue marcando tendencia en todo el mundo

No se puede hablar de estilo minimalista sin mencionar a Hailey Bieber. La estadounidense, además de tener una de las firmas cosméticas más exitosas creadas por una celebrity en la actualidad, Rhode Beauty, se ha coronado como una de las mejores fuentes de inspiración para millennials y Gen Z que buscan no complicarse con estilismos extravagantes sin renunciar al buen gusto. Su armario funciona como un moodboard constante donde reina lo esencial: cortes limpios, colores neutros, líneas depuradas y esa mezcla insólita entre sensualidad y simplicidad que solo ella ha sabido convertir en sello personal.

Y lo mejor de todo es que, pese a esa aparente sencillez, la esposa de Justin Bieber y madre de una niña demuestra con cada una de sus apariciones casuales o en alfombras rojas que cada look encierra un equilibrio muy estudiado: proporciones perfectas, texturas que elevan sin hacer ruido y accesorios que suman sin dominar.

Los mejores looks minimalistas de Hailey

Con motivo de su 29º cumpleaños, recopilamos algunos de sus mejores estilismos —tanto de día como de noche— para entender por qué su estética sigue siendo una de las más imitadas del planeta.

Negro impoluto y flip-flops elevadas: el uniforme de diario en Los Ángeles

Hailey Bieber con look negro y flip-flops. Gtres

Uno de sus estilismos más replicados. Un top negro minimal de tirantes finos, pantalones rectos a juego y sandalias tipo flip-flop elevadas que confirman que menos es más, más que un mantra: es una actitud. El bolso acolchado completa un look que respira sofisticación sin esfuerzo.

Satén turquesa + pantalones negros: sensualidad contenida

Hailey Bieber con camisa turquesa y pantalones negros. Gtres

El satén, cuando se lleva bien, puede ser minimalista. Aquí lo demuestra con una camisa fluida de color turquesa, escote pronunciado y pantalones negros de caída ligera. El conjunto funciona gracias a la ausencia total de adornos: solo tejidos, líneas y actitud.

Bandeau blanco y vaqueros anchos: el minimalismo más Y2K

Top bandeau blanco y vaqueros anchos. Gtres

Un combo icónico de la modelo: top bandeau blanco, vaqueros ultra anchos y gafas mini negras. Funciona porque mantiene el foco en la silueta. La mezcla de prendas básicas con formas muy marcadas es una de sus señas de identidad.

Vestido satinado hielo: su versión más pulida para la noche

Vestido satinado hielo. Gtres

Con este vestido en azul hielo de líneas limpias y silueta recta, Hailey confirma que no necesita grandes volúmenes para brillar. La textura satinada y los complementos transparentes son suficientes para potenciar el conjunto.

Mini LBD sin complicaciones

Mini LBD. Gtres

Un vestido mini negro palabra de honor, stilettos negros y gafas rectangulares. Clásico, eficaz, impecable. El tipo de look que resume su estilo: depurado, potente y sin artificios.

Vestido nude estructurado: minimalismo con toque escultórico

Vestido nude estructurado. Gtres

Aquí, miss Bieber apuesta por un vestido midi en tono piel que abraza la figura con costuras estratégicas. El collar maxi dorado rompe la neutralidad del look sin traicionar su esencia minimal.

Total black con medias plumeti y chaqueta de cuero oversized

Hailey Bieber con total black look. Gtres

Para la noche, mezcla lo esencial con lo rotundo: vestido mini negro, medias semitransparentes con lunares y chaqueta de cuero oversize. Un look que respira aire francés mezclado con estética rock deluxe, todo muy L.A.

Vestido largo negro con lazada: minimalismo para la alfombra roja

Vestido largo negro con lazada. Gtres

Su opción para eventos importantes siempre gira en torno al negro. Aquí, un vestido largo con cuerpo fruncido, lazada lateral y falda semitransparente demuestra cómo elevar el minimalismo a territorio haute couture sin perder ese toque de simplicidad que la caracteriza.

Mini LBD con escote en V profundo: sensual pero depurada

Mini LBD con escote en V profundo. Gtres

Otro vestido negro, en esta caso con textura arrugada, mangas largas y un escote pronunciado que equilibra sensualidad y líneas nítidas. Combinado con gafas mini y bolso XS, es puro ADN Hailey.

Athleisure minimal: biker shorts + cuero XL

Athleisure minimal. Gtres

Su registro más casual: mallas deportivas, camiseta negra básica y chaqueta de cuero oversize. Complementos negros, gorra y deportivas blancas terminan un look que muchas marcas han intentado replicar sin éxito. Simple, cómodo y magnético.

A los 29, Hailey reafirma que el minimalismo no es sinónimo de aburrido, sino de dominio absoluto del estilo. Ella ha conseguido convertir lo básico en tendencia global, firmando una estética tan actual como atemporal. Y si algo tenemos claro es que su influencia seguirá marcando la moda durante muchos años.