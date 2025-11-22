La Infanta Cristina confirma cuál será el color más llevado de 2026 con esta camisa clásica en Barcelona

La Infanta Cristina se ha convertido en la madre más orgullosa en los partidos de balonmano de Pablo Urdangarin. No solamente destaca su rostro de emoción en cada una de las apariciones, sino también el repertorio de estilismos con los que nos conquista fin de semana sí y fin de semana también. Esta vez, con uno de los colores que más se llevarán en 2026 y que otorgan luz al rostro.

Como decíamos, hemos visto a la Infanta Cristina en Barcelona horas antes de viajar hacia Madrid por un buen motivo. Y es que la Reina Sofía ha recibido el Toisón de Oro en manos del Rey Felipe VI en la conmemoración de los 50 años de la restauración de la monarquía. Un hecho histórico celebrado en el Palacio Real que ha cautivado a toda la sociedad española, lugar donde también hemos descubierto los últimos looks de la Casa Real. Desde Letizia con un conjunto reciclado hasta la Princesa Leonor o la Infanta Sofía con la herencia de estilo de su madre. Durante este mediodía seguiremos descubriendo otros nuevos en la comida familiar en el Palacio del Pardo.

La camisa del color de la temporada

En cada una de las apariciones de la Infanta Cristina desde las gradas encontramos prendas de vestir o trucos de estilo que ayudan a conformar estilismo más fácil y rápidamente. En la mayoría de las ocasiones observamos los binomios de camisas con vaqueros o jerséis de punto con pantalones rectos. Una combinación clásica y tradicional, pero a la que le suma una innovación a través de colores, texturas o detalles que llaman la atención.

Esta vez, debemos hablar de una camisa en color azul eléctrico, uno de los tonos que más llevaremos a partir de 2026. Y es que lo estamos comenzando a ver en los armarios de este invierno, pero junto con el chocolate, se convertirá en la elección favorita de las más sabias de la moda. Y la Infanta Cristina no se ha querido perder la oportunidad de adelantarse a todas nosotras con una camisa clásica, fluida y versátil.

La infanta Cristina reaparece en un día complicado para Pablo Urdangarín antes de la entrega del Toisón a la Reina Sofía Europa Press

Con los básicos para sobrevivir al frío

La royal la ha combinado con unos vaqueros negros de corte recto, una de las piezas esenciales de su fondo de armario. Eso sí, ha dado el contraste de color con unas zapatillas deportivas en verde militar, así como con un abrigo en negro de cuello alto para resguardarse de los golpes de aire. En definitiva, se trata de un estilismo casual del día a día, que es fácil de replicar y que podemos encontrar incluso en marcas low cost.

Su aparición antes de la comida de los Reyes en el Palacio del Pardo

Este mediodía del 22 de noviembre tendrá lugar la comida de los Reyes en el Palacio del Pardo con la invitación de algunos miembros de la Casa Real. Y es que con motivo del 50º aniversario de la monarquía española se celebrará este almuerzo de carácter privado junto con las Infantas Cristina y Elena, sus hijos (entre ellos Victoria Federica) y la Infanta Sofía.