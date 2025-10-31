La Infanta Cristina confirma en Estocolmo que la cazadora de piel sigue siendo el básico del otoño

La Infanta Cristina ha viajado hasta Estocolmo para acompañar a su hijo Pablo en su debut con la selección española de balonmano, una cita muy especial que la ha mostrado más natural y sonriente que nunca. Desde el palco, la hija de los Reyes Juan Carlos y Sofía disfrutó del encuentro con discreción, pero su look —sencillo, cómodo y con un guiño de estilo atemporal— no pasó desapercibido.

La cazadora de piel, su prenda fetiche

La Infanta Cristina apostó por una cazadora de piel negra, una de esas prendas que nunca fallan y que vuelven cada otoño como sinónimo de estilo y personalidad. De corte recto y acabado sobrio, la pieza aportaba un aire moderno y urbano al conjunto, demostrando que la moda también puede ser práctica y elegante a la vez.

El look de la Infanta Cristina. Gtres

Debajo, lucía una camisa de rayas azules y blancas, un clásico que suaviza el efecto del cuero y añade un toque de luz al estilismo. Lo combinó con pantalones oscuros de línea recta y zapatos discretos, perfectos para una jornada larga en el pabellón. Su melena suelta y su maquillaje natural reforzaron la sensación de serenidad y sencillez.

Elegancia relajada y actitud maternal

Más allá del look, la Infanta Cristina destacó por su actitud cercana y tranquila. Durante el encuentro, se la pudo ver sonriente y muy pendiente del debut de su hijo, visiblemente emocionada. Con este gesto, vuelve a ofrecer una imagen más relajada y familiar, disfrutando de uno de los momentos más importantes de la carrera deportiva de Pablo Urdangarin.

El look de la Infanta Cristina. Gtres

El estilo clásico que siempre vuelve

La elección de la cazadora de piel confirma que la Infanta Cristina se mantiene fiel a un estilo atemporal, elegante y muy europeo, donde los básicos bien escogidos —como una buena prenda de cuero o una camisa de rayas— son protagonistas. Su look en Estocolmo es la mejor prueba de que la sobriedad puede ser también sinónimo de tendencia, y que el cuero sigue siendo el gran aliado para los meses de frío.