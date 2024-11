La blazer negra de Victoria Federica es el uniforme de las chicas pijas de Madrid para una cena con amigas

No veíamos a Victoria Federica desde la noche del 29 de octubre en los Premios Vanitatis, y por fin ha vuelto a aparecer en sus redes sociales. Y es que la hija de la Infanta Elena, como el resto de influencers españolas, había paralizado su contenido para volcarse con los afectados por la DANA en Valencia, pero ahora ya nos ha enseñado que se ha ido de cena con unas amigas en Mdarid. Y obviamente, nosotras nos hemos fijado en su look. Porque si hay algo que no falla en el armario de todas las chicas que aman la moda, es una blazer negra que siempre nos saca de todos los apuros de no saber qué ponernos, tanto en un look de noche como en uno de día.

Las americanas negras son básicos indiscutibles de armario, pero lejos de ser prendas aburridas, pueden convertir un look sencillo en uno digno de pasarela, estas son las combinaciones más vistas en los desfiles de Otoño -Invierno 2024/2025. Y Victoria Federica lo tiene claro para irse de cena con amiga por Madrid. La americana negra es una prenda imprescindible en cualquier armario. Versátil y práctica, se puede llevar tanto de día y aporta un toque de formalidad y elegancia al look, transformando un atuendo corriente en algo más sofisticado.

Victoria Federica de cena con amigas. @maria.agustiduart

Y aunque no podemos ver el look al completo de Victoria Federica, conociendo su estilo, estamos seguras que lo ha combinado con unos vaqueros y unas zapatillas deportivas.