El look de básicos con el que Nuria Roca inspira a las mujeres +50 en la vuelta a la rutina

Muchas veces todo lo que necesitas para marcar estilo sin esfuerzo es un par de esos básicos que sabes que tan bien te funcionan sea cual sea la ocasión, en el caso de Nuria Roca esto se traduce en camiseta blanca de manga corta y pantalones vaqueros de color negro. Como buena embajadora de estilo +50, la valenciana ha dado en el clavo una vez más con sus looks de vuelta a la oficina, y es que si el pasado jueves nos conquistaba con la camisa francesa más original del momento en la primera tertulia post-verano de 'El Hormiguero', este sábado ha hecho lo propio con un conjunto de esos que todas las mujeres deberíamos tener en el armario.

El último look de Nuria es la prueba definitiva de que la presentadora derrocha estilo delante y detrás de las cámaras y por eso cada vez son más las mujeres que se fijan en ella y en su única manera de entender la moda. Y como buena experta, sabe que la clave está en apostar por un armario inteligente, práctico y con prendas que siempre resultan elegantes, independientemente de la edad o la ocasión.

Los básicos infalibles que necesitas en tu armario cápsula de entretiempo

La camiseta blanca y los pantalones negros de Nuria Roca no son solo un uniforme improvisado, sino la demostración de que un armario cápsula bien construido parte siempre de piezas simples pero muy versátiles. Con ellas puedes jugar desde la oficina hasta un viaje exprés, como también ha demostrado la presentadora en su ajetreada agenda.

Además, este tipo de básicos tienen la ventaja de que nunca pasan de moda. Una camiseta blanca es sinónimo de frescura y estilo atemporal, mientras que unos vaqueros negros aportan sobriedad y estilizan al máximo. Juntos funcionan como la base perfecta para añadir capas y accesorios que eleven el look, desde un blazer entallado hasta unas sneakers en clave más urbana. El entretiempo es, sin duda, la mejor época del año para sacarle todo el partido a estas prendas.

El look de Nuria Roca al detalle: básicos con mucha actitud

Para esta ocasión, la presentadora combinó una camiseta blanca de manga corta en silueta relajadacon unos vaqueros negros rectos, a los que añadió accesorios muy prácticos como un bolso camel de aire casual de Yves Saint Laurent y un maxibolso de viaje, perfecto para una jornada de aquí para allá. En clave más urbana, remató el conjunto con mocasines cómodos y unas gafas de sol maxi que aportaban ese toque chic tan propio de sus estilismos.

El resultado es un look sencillo, elegante y atemporal que confirma que Nuria Roca sabe como pocas equilibrar comodidad y sofisticación. A sus 53 años, vuelve a recordarnos que los básicos no son aburridos, sino los grandes aliados de cualquier armario femenino, sobre todo cuando se llevan con la seguridad y la frescura que ella proyecta. Una inspiración de estilo para todas aquellas mujeres que quieren volver a la rutina con energía, actitud y sin complicarse demasiado.