Vicky Martín Berrocal espectacular como invitada de boda con el vestido negro palabra de honor que más estiliza

Septiembre es cada vez más uno de los meses del año preferidos por novios y novias para darse el sí quiero. ¿Los motivos principales?, el tiempo suele ser más suave que durante pleno verano, hay más disponibilidad de opciones y los precios no son tan competitivos como en temporada alta. Por lo que si en las próximas semanas tienes un enlace marcado en la agenda, pero no tienes muy claro el look con el que acudir, te interesa mucho ver el vestidazo que se ha llevado Vicky Martín Berrocal a la boda de una amiga en Sevilla este fin de semana.

Hablar de la diseñadora onubense es hablar de un icono de estilo que siempre tiene la solución perfecta en el armario, ya sea para marcar tipazo en la playa, como afrontar la vuelta a la oficina en vaqueros o con los vestidos más ideales para ser la invitada perfecta. Por esto y unas cuantas cosas más, la protagonista de 'Las Berrocal' sigue siendo a sus 52 años la mejor inspiración para aquellas mujeres que apuestan por la elegancia en clave silenciosa día tras día.

El vestido negro, la opción más elegante para bodas de septiembre

Que el negro es un básico infalible lo sabemos todas, pero en las manos de Vicky se convierte en pura declaración de intenciones. En esta ocasión, hablamos de algo más que un vestido negro al uso, se trata de un diseño que aúna modernidad y atemporalidad, y lo hace con la fórmula magistral que solo la diseñadora sabe imprimir a cada una de sus colecciones. El resultado: un look de invitada que eleva el minimalismo a su máxima potencia.

Vestido Zaniah, de Victoria Colección (395 euros)

Vestido Zaniah. Victoria Coleccion

Un vestido midi de silueta ajustada que redefine el clásico palabra de honor con un juego de transparencias en tul drapeado sobre los hombros y las mangas. Una propuesta que estiliza, alarga la figura y añade ese toque de sofisticación que lo convierte en la elección perfecta para bodas de tarde durante septiembre y toda la temporada de otoño-invierno.

Así ha llevado Vicky Martín Berrocal el vestido más estilizador de su colección

La diseñadora completó su estilismo con unos pendientes XL de brillantes que aportaban todo el dramatismo que una boda sevillana merece, un 'beauty look' pulido con recogido bajo y maquillaje natural que dejaba todo el protagonismo al vestido y a las joyas. Como calzado, unas sandalias negras de tacón fino que reforzaban el efecto de silueta estilizada.

Una vez más, Vicky Martín Berrocal ha vuelto a recordarnos que la moda española tiene en ella a una de sus mejores embajadoras. Porque si alguien sabe cómo reinterpretar el vestido negro clásico y convertirlo en el aliado definitivo de cualquier invitada, esa es, sin duda, ella.