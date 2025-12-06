El look moderno (y fácil de replicar) de Aitana en su vuelta a la academia de Operación Triunfo con Amaia

Aitana ha vuelto a la academia de Operación Triunfo. Y no sola, porque Aitana ha vuelto a la academia de Operación Triunfo con Amaia Romero. Sí, un fenómeno histórico del talent show que ha dejado nostálgicos a todos sus seguidores, así como ha marcado uno de los momentos más esperados en la edición de 2025. Un reencuentro con emoción, confesiones y mucha, mucha y mucha moda.

Se ha tratado de una de las visitas más mediáticas, donde las editoras de moda se han convertido en espectadoras, además de grandes analistas. Y es que nuestra redacción de Lifestyle de La Razón también ha estado atenta, puesto que el look de la catalana no ha pasado nada desapercibido. Moderno, actual y totalmente cómodo para el día a día. Recién llegada de sus vacaciones en Maldivas con Plex, Aitana ha vuelto a triunfar con las prendas de vestir casuales que funcionan nunca pasan de moda.

Los vaqueros 'baggy' perfectos

Si existen un modelo que han dadomucho de que hablar durante este 2025 son los vaqueros relajados o los conocidos como baggy. Aquellos de corte holgado, perneras anchas y ligeramente más largas y con un aire más relajado desde las caderas hasta los tobillos. Se trata de uno de los ítems que más vemos en el fondo de armario de Aitana y que también ha lucido en su visita a la academia.

Los vaqueros de Aitana se caracterizan por un tono medio con toques desgastados (que consiguen un aspecto más vintage) y con rotos en las zonas laterales de la cintura. Lo que mejor sienta es el toque de la pernera muy ancha, a la que le ha añadido unas botas de tacón alto que juegan con la estrategia de esbeltez y ganar centímetros de altura.

Un cárdigan de punto en rosa ideal para el invierno

Se tratan de unos vaqueros que podemos encontrar incluso en marcas los cost, como Zara, Stradivarius o Bershka. Por lo que no tenemos excusa para hacernos con ellos. Aitana, por su parte, ha añadido al estilismo un cárdigan en rosa que es perfecto para desafiar a las bajas temperaturas este invierno.

Ajustado a su cuerpo, en un tono rosa empolvado con toques en blanco y cuello alto que se puede ajustar a diferentes formas. Y es que este tipo de pieza será un esencial durante esta temporada, tanto aquellas más slim como más oversize.

Los regresos siempre son buenos y en esta ocasión Aitana ha proyectado una imagen más madura en un lugar donde la conocimos hace en 2017. Eso sí, con un sello identificativo en su estilismo que ha conformado a lo largo de los años y que he seguido por miles y miles de mujeres.