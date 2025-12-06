Las madrileñas más estilosas ya apuestan por las botas Chelsea y estos 5 pares son todo lo que necesitas para imitarlas

Si hay algo que las mujeres más estilosas de la capital tienen en común es esa búsqueda entre la comodidad más confortable y una dosis de estilo effortles que gana en relevancia en los meses de invierno. ¿Y qué hay más apropiado para esos días en los que el frío aprieta que unas botas que te hagan el look? Si eso justo es lo que estábamos pensando nosotras, y las madrileñas que mejor visten lo confirman.

La prueba está en las calles, y es que, como amante de la moda es uno de mis pasatiempos favoritos fijarme en los looks de aquellas mujeres que derrochan estilo desde el transporte público, pasando por restaurantes o tiendas, y hay algo que me ha llamado bastante la atención recientemente, la mayoría de los conjuntos que captaban mi atención tenían algo en común. Un par de botas estilo Chelsea. Así es, puede que las botas altas sigan siendo la apuesta comodín para muchas, pero este invierno las madrileñas más estilosas han decidido coronar el asfalto con un guiño británico, funcional y tremendamente elegante. Y todo apunta a que, si todavía no has caído rendida, estás a punto de hacerlo.

Botines Chelsea: el aliado de estilo de las madrileñas que mejor visten (y pronto el tuyo también)

Las madrileñas llevan años demostrando que no hace falta complicarse demasiado para construir un look impecable. De hecho, su secreto suele estar en combinar básicos muy bien escogidos y sumar un accesorio que marque la diferencia. Y este invierno todo apunta a que las protagonistas de los looks más cuidados tienen nombre y apellidos, los botines Chelsea: cómodos, versátiles, de esos que funcionan igual de bien con vaqueros rectos que con vestidos de punto, y capaces de elevar cualquier conjunto sin restarle naturalidad.

Son los zapatos perfectos para moverse por la ciudad sin renunciar al estilo, aguantan jornadas infinitas, combinan con absolutamente todo y, por si fuera poco, este año llegan en versiones aún más especiales: piel repellent, tacón cómodo, suelas track, tachas, color burdeos… En definitiva, el uniforme invernal definitivo. A continuación, los 5 pares que mejor representan la tendencia y que ya están en la lista de deseos de las que más saben de moda:

Botín tacón serraje, de Zara (55,95 euros)

Botín tacón serraje. Zara

El Chelsea más urbano con un toque western. El serraje marrón, la punta afilada y el tacón en bloque de 8 cm hacen de este modelo la alternativa perfecta para elevar tus looks del día a día sin renunciar a la comodidad. Con vaqueros rectos y abrigo largo queda absolutamente impecable.

Botín chelsea hebilla, de Mango (49,99 euros)

Botín chelsea hebilla. Mango

La versión más cañera y actualizada. Su suela track y la hebilla lateral aportan ese punto de fuerza que pide un total black, una biker o incluso un vestido midi de canalé. Si buscas un botín todoterreno con actitud, este es el tuyo.

Botín new Chelsea, de Micuir (259,95 euros)

Botín new Chelsea. Micuir

Artesanía española, estética premium y un diseño que respira elegancia relajada. El serraje hidrófugo y las tachas metálicas envejecidas lo convierten en un par que no pasa desapercibido. Su tacón cómodo de 4 cm y la plantilla de micro gel hacen que puedas caminar la ciudad entera sin enterarte. Una inversión perfecta para años.

Botín plano chelsea, de Unisa (139,90 euros)

Botín plano chelsea. Unisa

El color burdeos vuelve con fuerza este invierno, y este botín es la prueba definitiva. Fabricado en piel, con elásticos laterales al tono y una suela ligera y antideslizante, es ideal para quien busca elegancia, comodidad y un toque de tendencia sin excesos. Es ese par que funciona en cualquier look.

Botín chelsea piel water repellent, de Zara (79,95 euros)

Botín chelsea piel water repellent. Zara

El Chelsea definitivo para los días de lluvia y frío. Su piel con acabado repelente al agua y su plantilla térmica lo convierten en un imprescindible para el invierno madrileño. Versátil, limpio y con tiradores delanteros y traseros que facilitan el calce. Un modelo infalible que combina con absolutamente todo.

Ya lo verás, las botas Chelsea son ese tipo de compra que haces por probar y terminas llevando día sí, día también. Cómodas, elegantes, todoterreno y con ese punto british que eleva cualquier look sin esfuerzo. No es casualidad que las madrileñas más estilosas ya no se bajen de ellas: saben que, cuando el invierno aprieta, tener un buen par de Chelsea marca la diferencia. Y quizá hoy las mires con curiosidad… pero dales una semana y estarán ocupando el lugar de honor en tu zapatero.