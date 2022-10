Marta y Meri Lozano se van de boda con estos looks a juego ‘made in Spain’

A pesar de estar ya metidos en pleno mes de octubre, los fines de semana nos siguen dejando un sin fin de celebraciones y especialmente bodas, como si del mes de junio se tratase. ¿La causa? Quizás sea el buen tiempo, quizás la acumulación de enlaces con motivo de todas las que no se pudieron celebrar y se retrasaron por la pandemia o quizá todo junto. El caso es que es raro el fin de semana que al mirar las historia de Instagram de algunas de nuestras influencers favoritos no nos encontramos con alguna fiesta de este tipo.

Y aunque las bodas de instagrammers más esperadas ya tuvieron lugar hace meses, como es el caso de la de Marta Lozano o Teresa Andrés, todavía hay alguna que otra por ahí coleando, como la que ha tenido lugar este fin de semana en Valencia. La protagonista, la influencer rusa afincada en España Di Terehova, íntima amiga de Marta Lozano hasta tal punto que estuvo pendiente en su inesperada pedida de mano en la nieve.

Es por ello que Marta no solo no ha faltado a su enlace, si no que junto con su hermana Meri se han convertido en unas de las invitadas mejores vestidas de la celebración. Aunque parece que hubo una premisa clara para las damas de honor, el color verde, tanto Marta como su hermana pequeña supieron interpretarlo a la perfección y llevarlo a su estilo con unas originales creaciones del diseñador Diego Estrada.

Marta Lozano en la boda de Di Terehova FOTO: @martalozanop

Meri Lozano en la boda de Di Terehova FOTO: @merilozanop

Marta optó por un vestido midi lleno de pliegues y escote origami. Una creación de lo más original que acompañó simplemente con su melena suelta y un fino collar de diamantes. Miri por su parte, mucho más atrevida, decidió seguir con el color verde solo en el cuero del vestido, que seguía con una falda negra corta para crear contraste. Otro de los detalles que más nos gustó fue su original redecilla que cubría levemente parte del rostro y los ojos, firmada por Betto García.