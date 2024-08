Marta Luisa de Noruega ficha esta falda de efecto cuero para un paseo en barco con los invitados de su boda

Quedan pocas horas para la boda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, una de las celebraciones más esperadas de la realeza noruega. La ceremonia tendrá lugar en el lujoso Hotel Unión, ubicado en el fiordo Geiranger, declarado Patrimonio de la UNESCO y que es conocido por su paisaje mágico, y de la mano del párroco Margit Lovise Holte. Asistirán personalidades de la talla del príncipe heredero Haakon con su mujer Mette-Marit y sus dos hijos; Ingrid y Sverre Magnus, de la princesa Victoria de Sueciay su marido Daniel o Carlos Flipe y Sofía de Suecia. Está claro que la pareja está disfrutando los momentos previos a darse el 'sí quiero'. Tras celebrar la preboda de temática latinoamericana en el jardín del Hotel 1904 (en Alesund), han dado un paseo en barco por el famoso fiordo Geiranger junto con su familia y el círculo más íntimo de amigos. Lo cierto es que han organizado esta fiesta de lo más mágica e impresionante gracias al entorno y paisaje escandinavo que los rodean. En esta ocasión, hemos observado invitados como los príncipes Haakon y Mette-Marit junto a sus hijos, el príncipe Constantino (hermano del rey Guillermo de Holanda) o la princesa Laurentien. Eso sí, contra pronóstico, todos ellos no han dudado de aprovechar la oportunidad para bañarse en las aguas del fiordo.

Todo el mundo habla de cómo será el vestido de novia de Marta Luisa de Noruega en su boda con el chamán Durek Verrett este sábado 31 de agosto. Este acontecimiento es uno de los más comentados durante estas semanas, por lo que las editoras de moda no dudaremos en fichar todas las tendencias en novia que podremos ver en el diseño. No obstante, hasta ahora, hemos podido analizar todos los looks de Marta Luisa de Noruega durante los días previos a la ceremonia. Como el vestido fucsia de estampado de 'H', de corte asimétrico y escote recto con sujeción en el cuello (y broche de corazón) de su propia firma Hést, que fundó hace cinco años con sus amigas. Eso sí, a juego con su futuro marido, que vistió con el mismo color y print, pero en versión traje sastre de chaqueta y pantalón. Esta vez, para el paseo en barco, la royal europea ha escogido una vestimenta extravagante, así como llamativa. Hablamos de una blusa fluida en fucsia con cuello en violeta que ha combinado con una falda de corte midi de efecto cuero con abertura central (prenda que hace pocos días volvió a poner de moda María José Suárez en su debut en el programa 'Y ahora Sonsoles'). Marta Luisa de Noruega ha combinado este look llamativo con gabardina de efecto cuero y botines metalizados.

Norway Royal Wedding ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Durante el día de hoy tendrá lugar la boda de Marta Luisa de Noruega con Durek Verrett, una de las relaciones más comentadas a la par que polémicas de la realeza europea.