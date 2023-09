10 bolsos (por menos de 100€) para que lleves todo a la oficina

Cada vez está más lejos el verano que tantas alegrías nos ha dado y que tan bronceadas nos ha puesto y la vuelta a la rutina, está llamando a nuestra puerta con más y más intensidad, a pesar de que nos empeñemos en ignorarla subiendo el volumen de nuestros air pods a tope con los hits del verano. No podemos engañarnos y decir que, cada vez que regresa esta vuelta a la rutina, no nos encanta estrenar. Que si gafas nuevas, corte de pelo nuevo (que estamos seguras de que va a ser elbob de VickyMartín Berrocal ante el que no pudo resistirse ni su hija Alba Díaz), zapatos nuevos, manicura nueva... somos demasiado amantes de las tendencias como para poder evitar estrenar cuando volvemos a la oficina, sin embargo, el bolso es un detalle del que muchas veces nos olvidamos. Sí, ya sabemos que cada vez que Zara saca un bolsito de fiesta te haces con él antes de que se agote para completar tus mejores looks de noche pero, cuando se trata de tu bolso de la oficina, intentas reciclar, un año tras otro, el mismo, a pesar de que te pida un cambio a gritos.

Un bolso para la oficina es una de las mejores inversiones que podemos hacer, no solo porque completará todos nuestros estilismos del día a día, también porque les aportará el toque justo de tendencia que necesitan. A la hora de escoger un bolso para el trabajo (y más aún en otoño), debemos huir de los estampados demasiado llamativos y de los colores muy estridentes y apostar por opciones más sencillas, atemporales y fáciles de combinar. No obstante, debemos escoger un bolso que se ajuste a nuestro estilo y que nos guste, ya que vamos a llevarlo de lunes a viernes y va a convertirse en uno de los protagonistas de nuestros estilismos rutinarios además de, obviamente, que nos resulte cómodo y no sea demasiado pesado, para que nuestra espalda no se vea resentida cuando lo llenemos. Por eso, para que encuentres el bolso que más se ajuste a tu estilo, hemos hecho una selección muy diversa y por menos de 100€, de la que estamos seguras, que te vas a enamorar.

Bolso shopper coco, de Zara (29,95€)

Bolso shopper coco Zara

Bolso maxi shopper canvas, de Massimo Dutti (49,95€)

Bolso maxi shopper canvas Massimo Dutti

Shopper denim, de Zara (29,95€)

Shoper denim Zara

Maxi bolsa algodón estampada, de Zara (22,95€)

Maxibolsa algodón estampada Zara

Bolso shopper estampado logo, de Mango (39,99€)

Bolso shopper estampado logo Mango

Bolso shopper liso, de Cortefiel (19,99€)

Bolso shopper liso Cortefiel

Bolso shopper estampado piel, de Mango (49,99€)

Bolso shopper estampado piel Mango

Bolso shopper asa nudos, de Mango (25,99€)

Bolso shopper asa nudos Mango

¿Has sido capaz de decantarte por alguno de estos bolsos para que te acompañen en la rutina? Son tan ideales que nosotras no nos podemos decidir.