Mido 1,68 y estas son las faldas (súper rebajadas) que mejor me sientan y aparento ser más alta

Mido 1,68 metros y no sé qué tipo de falda me sienta mejor. Dicho esto, podemos confirmar que en varias épocas del año se nos complica la tarea de encontrar las faldas que mejor nos sientan, según nuestra altura. Porque, nos adelantamos a decir que midas lo que midas, siempre debes apostar por aquel largo que más te guste y te sientas más cómoda contigo misma. Pero, sí que es cierto que a las chicas bajitas les favorecen las faldas mini, mientras que a las altas las largas. Después, tenemos las faldas midi que son aptas y estupendas para todo tipo de alturas y, además, están siendo una de las claras ganadoras de esta temporada de verano. Ahora bien, mido 1,68 metros y necesito encontrar la prenda inferior que pueda utilizar tanto en el street style como en un evento. Sin ir más lejos, la solución definitiva se encuentra entre el repertorio de faldas mini, que como su longitud está por encima de las rodillas, consigue que nuestras piernas se vean más largas. Si hablamos de las faldas, además de las midi, una de las tendencias de estos meses están siendo las mini, tal y como han confirmado Prada o Miu Miu en sus últimos desfiles de la Semana de la Moda. Por lo que, no encontramos una ocasión más adecuada para comenzar a llenar nuestro fondo de armario con este tipo de piezas. Es por ello que, hemos fichado 8 faldas mini de marcas españolas (y súper rebajadas) para que tengas las necesarias a un precio menor.

Si rebuscas entre las rebajas de verano, todavía puedes encontrar reales chollos que merecen la pena comprar. Se tratan de básicos de fondo de armario que en cualquier temporada podrás seguir utilizando o de tendencias que están en auge en estos momentos y que puedes sumarte a ellas por poco presupuesto. Por ejemplo, en Stradivarius, podrás hacerte con la falda mini denim que nunca es efímera, así como de estampado floral que, aunque ahora sea una de las más llevadas, nunca te arrepentirás de haberla comprado. Lo mismo ocurre con la súper viral falda globo de Zara, que ahora puedes conseguir por 10€, una oportunidad única para arriesgarte a unirte a esta nueva moda. Y si no sabes qué llevarte en la maleta de vacaciones a Menorca, no debes olvidarte la falda ibicenca troquelada de H&M que más vas a usar durante tu estancia allí. O adelantarte al otoño, con la falda mini de efecto piel desgastada que combina con tus botas moteras favoritas de Mango.

Falda denim, de Stradivarius (rebajada a 10 euros)

Falda denim. Stradivarius

Falda de estampado floral, de Stradivarius (rebajada a 10 euros)

Falda de estampado floral. Stradivarius

Falda globo, de Zara (rebajada a 10 euros)

Falda globo. Zara

Falda con cordón cruzado, de Zara (rebajada a 6 euros)

Falda con cordón cruzado. Zara

Falda con detalle fruncido, de Mango (rebajada a 16 euros)

Falda con detalle fruncido. Mango

Falda de efecto piel desgastada, de Mango (rebajada a 13 euros)

Falda de efecto piel desgastada. Mango

Falda de malla estampado de cuadros, de H&M (rebajada a 3 euros)

Falda de malla estampado de cuadros. H&M

Falda troquelada, de H&M (rebajada a 7 euros)

Falda troquelada. H&M

Si eres bajita, te recomendamos que apuestes por las faldas mini para alargar tus piernas. No obstante, recuerda que siempre debes sentirte cómoda contigo misma. Te pongas la prenda que te pongas.