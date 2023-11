Belén Rueda se abre en 'El Hormiguero': "Sufrí un ictus por dormir sólo 3 ó 4 horas"

La actriz Belén Rueda visitó anoche 'El Hormiguero' para hablar de 'La Ermita', su nueva película. La intérprete madrileña protagoniza este drama sobrenatural que llega a los cines el próximo 17 de noviembre. En la cinta, Rueda da vida a Carol, una falsa médium atormentada por su pasado.

'La Ermita' no es una peli de miedo, "es un drama fantástico, que no busca el miedo por el miedo, en el que hablamos de la relación entre madres e hijas, relaciones enquistadas; de hecho, después de algunos pases ha habido hijas que han decidido llamar a su madre".

En la película "hablamos del cuidado a la sobreprotección de los niños. No tienes que alimentar que eres Superman o Superwoman. Una cosa es proteger y otra es impedirles vivir algo que tienen que vivir", explicó la actriz.

¿Es gasolina y fuego la relación entre madre e hija? "Claro. Mi hija, que la mayor es actriz, ha trabajado con Nuria Roca. Muchas cosas que yo le decía me venía diciendo que 'Nuria me ha dicho que tal...'".

¿Y cómo es rodar con una niña de 8 años? "Maya es una niña que tiene un don. Estos actores tienen una pequeña intuición que tú les explicas algo y lo entienden a la primera. Ha sido muy fácil trabajar con Maya; es una niña muy generosa. Yo con ella era muy cariñosa, pero con el personaje, que era muy antipático, no lo era: y eso al principio le chocaba".

En otro orden, Belén Rueda contó que dado el estrés laboral al que está sometida, "no tengo tiempo de ir a la peluquería y me tiño en casa". Además, sufrió un ictus transitorio hace unos años por estar durmiendo sólo 3 ó 4 horas al día: "Pensé que era una lipotimia, pero mi hermana me vio rara. Un ictus si lo coges a tiempo no es tan grave: tienes que sonreír, hinchar los cachetes y tocarte con los índices la punta de la nariz".

Desde entonces, la intérprete madrileña bajó el ritmo. "Me descubrieron un aneurisma; tengo un stent", confesó.

"Hay una edad que a todos nos encanta ver las películas de miedo o paranormales porque tiene algo de prohibido. Yo creo que ahora, los padres que somos más protectores, lo que hacemos es ir a verlos con ella, y eso es bueno porque podemos comentarlo con ellos, explicarles...", expresó Belén retomando el hilo de la película 'La Ermita'.

Cómo gestiona la intérprete el último día de trabajo: "Hay una cosa que hago en todos los rodajes: el mejor regalo que me pueden hacer es la claqueta de la última secuencia que hemos rodado. Se producen relaciones muy intensas durante dos o tres meses, y cuando terminas tienes una sensación de amputación, de vacío, pero también de emoción".

¿Y de todas las películas que ha hecho Belén, cuál es la más emocionante? "En 'El Cuaderno de Sara', había una escena final, que era muy heavy: salíamos en un coche huyendo de un poblado en llamas, por el que pasamos varias veces para rodar la toma. Cuando acabamos me eché a llorar porque fueron unas emociones muy bestias".