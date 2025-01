Nevalia lanza el peto técnico más en tendencia junto con la marca española Siroko

Como cada año, iniciamos la cuenta atrás para uno de los eventos más especiales de la temporada: Nevalia 2025. Y es que, desde el 19 hasta el 13 de febrero tendrá lugar la mayor liada après-ski en Aramón Formigal-Panticosa en la que se reunirán tanto celebridades como influencers del momento. Eso sí, esta vez con uno de los ítems más fashionistas que Ron Barceló ha confeccionado de la mano de Siroko, la marca española deportiva y técnica más deseada por las amantes de este deporte y nosotras hemos analizado todos los detalles para contártelos.

Lo cierto es que no existe un invierno sin una escapada a la nieve y Ron Barceló lo sabe. Por ello, este año ha vuelto a repetir su excursión a la montaña más viral, donde los personajes públicos disfrutarán de un sinfín de actividades divertidas mientras pasan tiempo de calidad. Y nosotras estaremos atentas a las redes sociales para ser testigos y partícipes de ello. Ahora bien, como editoras de moda, no hemos podido pasar por desapercibido el peto de esquí más envidiable, moderno y en tendencia que ha conseguido olvidarnos de los monos de nieve más favorecedores. Se trata de un modelo personalizado en negro, así como firmado por la marca española, en el que podemos ver una decoración de parches creativos en la zona del pecho y estampaciones en blanco en la zona de las piernas que añaden un toque extra de estilo. ¿Existe una prenda de esquiar más original que esta? Nosotras decimos que no. "Este acuerdo de colaboración con Nevalia supone un paso importante para Siroko. Diseñar ropa técnica para un evento de esta talla refleja nuestro compromiso con los deportes de invierno y el ocio deportivo, además de mostrar la ambición que tenemos de convertirnos en una marca deportiva líder. Para la compañía es un orgullo diseñar esta prenda, ya que define a la perfección lo que es Siroko: calidad e innovación", explica Borja Mera, CEO de Siroko.

Mono de Nevalia x Siroko. Ron Barceló

Lo que está claro es que Nevalia siempre lanza el esencial para la nieve más creativo, así como querido por todas las editoras de la moda y de esta disciplina de invierno. Primero fue el casco personalizado y después la techcoat junto a una conocida marca de streetwear que se puede llevar tanto en la nieve como fuera de ella. Ahora, ha vuelto a impresionar con el peto técnico diseñado junto a la marca deportiva asturiana. Y es que se trata de una edición limitada de un peto de nieve que se adapta perfectamente al cuerpo del esquiado que se lo enfunde gracias a las hebillas regulables y cremalleras. También, ofrece una perfecta libertad de movimiento gracias al diseño de corte regular con rodillas articuladas. En definitiva, es todo un indispensable en el armario de cualquier esquiador o snowboarder y una prenda que todos los influencers y celebridades no dudarán en meter en su maleta de su escapada a la nieve el próximo 19 de febrero, además de sus botas que evitan el frío a toda costa o los abrigos de pelo más calentitos.

Mono de Nevalia x Siroko. Ron Barceló

Si próximamente tienes pensado hacer una escapada a la nieve y no la concibes sin este peto de la colaboración entre Nevalia y Siroko, no dudes un momento en hacerte con él. De las 200 unidades producidas, solo unas pocas se encuentran disponibles en la tienda online de Ron Barceló a un precio de 129,95 euros.