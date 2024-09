De Ona Carbonell a Antonio Dell’Atte: todos los looks del fiestón de Lola Casademunt por la Copa América

Lola Casademunt ha diseñado los uniformes oficiales del equipo estadounidense New York Yacht Club American Magic de la Copa América de este año, competición que se está celebrando ahora mismo en Barcelona. Con motivo de esta alianza entre moda y deporte, la firma catalana, con Maite Casademunt a la cabeza, organizó anoche un fiestón por todo lo alto en el Skybox Experience de la competición de vela, en la azotea del edificio de Desigual frente al mar, situado en el puerto de la ciudad condal.

El exclusivo evento contó con numerosos rostros conocidos de nuestro país, que no quisieron perderse una de las fiestas más esperadas de la temporada. Allí, junto a Maite Casademunt, Ona Carbonell, embajadora de la marca durante la competición, y el equipo femenino de NYYC, todoslos asistentes brindaron por esta histórica unión.

La excapitana del equipo nacional de natación artística español lució el uniforme diseñado por Lola Casademunt para la Copa de América. Se trata de un traje dos piezas azul marino, con las insignias del equipo American Magic. Debajo, una camiseta roja, como la bandera estadounidense.

Ona Carbonell, con el uniforme diseñado por Lola Casademunt para la Copa de América Cortesía

Maite Casademunt eligió para la ocasión un total look negro y una chaqueta dorada, al igual que las sandalias. Un estilismo de lo más festivo, ideal para esta ocasión. La directora creativa de la firma no fue la única que brilló con luz propia gracias a su look. Su amiga Elsa Anka apostó por un top de tirantes, pantalón, sandalias doradas, al igual que el bolso.

Maite Casademunt y Elsa Anka Cortesía

La socialité Fiona Ferrer, para esta ocasión, escogió un vestido midi de leopardo, junto a una blazer negra y un cinturón del mismo color. La empresaria se ha sumado a la máxima tendencia de este año, uno de los prints que más caracterizan a Lola Casademunt.

Fiona Ferrer y Maite Casademunt durante el evento de Lola Casademunt Cortesía

Antonia Dell’ Atte fue otra de las invitadas que más miradas acapararon durante la fiesta. La modelo italiana lució la camiseta básica Barcelona y una blazer plateada. ambas prendas de Lola Casademunt, en honor a la anfitriona de la velada.

Antonia Dell' Atte con la camiseta de Barcelona de Lola Casademunt durante el evento de la firma Cortesía

Ruth Jiménez, Renata Zanchi o Paloma Lago fueron otras de las celebrities que acompañaron a Maite en una de las noches más emocionates de su vida. Junto a ellas, miembros institucionales como Agnes Russinyol, Directora de la Cambra de Comerç i Artesania de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, consejero delegado de la agencia para la competitividad de la empresa (ACCIÓ), y Joana Ortega, Concejal del Ayuntamiento y presidenta de la comisión de economía del Ayuntamiento.

Pañuelo navy

Uno de los grandes protagonistas de la velada fue el pañuelo navy diseñado por Lola Casademunt en colaboración con Solán de Cabras, con motivo de la celebración de su patrocinio con American Magic. En este contexto, se presentó un exclusivo pañuelo navy inspirado en los minerales esenciales de Solán de Cabras, para homenajear así el brillo de Barcelona durante la America 's Cup. El fiestón de anoche fue el escenario perfecto para su presentación oficial, y gran parte de las invitadas lucieron el pañuelo durante la velada.