Los pantalones blancos, el uniforme relajado de junio según Susanna Griso

Con la llegada del calor, Susanna Griso deja claro cuál es su apuesta infalible para los días de descanso: unos pantalones blancos amplios y cómodos que combinan con todo. La periodista ha compartido una imagen disfrutando de un momento de lectura en casa, acompañada de su perrita y con el libro Ahora y en la hora de Héctor Abad Faciolince en mano, y lo ha hecho enfundada en el que podríamos bautizar como el nuevo uniforme relajado de junio.

El estilo de Susanna Griso se caracteriza por una elegancia atemporal con guiños modernos que siempre sorprenden. Apuesta por siluetas limpias, colores neutros y tejidos de calidad, pero no duda en incorporar piezas llamativas, como collares joya o estampados inesperados, que elevan el conjunto sin perder sofisticación. Su forma de vestir refleja seguridad, buen gusto y una clara preferencia por diseños que estilizan sin necesidad de excesos, convirtiéndola en un referente de estilo sobrio pero con personalidad en cada una de sus apariciones públicas.

El look de Susanna Griso para estar en casa

Los pantalones blancos son, verano tras verano, ese comodín de estilo que nunca falla. Su frescura visual, su capacidad para reflejar la luz y su versatilidad los convierten en una prenda imprescindible cuando suben las temperaturas. Desde versiones anchas y relajadas hasta modelos rectos o tipo palazzo, el pantalón blanco se adapta a cualquier ocasión: funciona con sandalias planas y tops de lino para un look de día, pero también se transforma con una blazer fluida y tacones para las noches más cálidas. Atemporales, luminosos y siempre elegantes, siguen reinando como el básico más chic del armario de junio.

Combinados con una camiseta de tirantes de punto en tono gris y sin apenas accesorios, Susanna Griso demuestra que no hace falta más que unos buenos básicos para conseguir un look impecable. Los pantalones blancos, de pernera ancha y caída fluida, no solo son una prenda comodín en los días de calor, sino también sinónimo de estilo atemporal. Ya sea en clave lounge, como propone ella, o con alpargatas y camisa masculina para salir a la calle, esta prenda es todo lo que necesitas para sobrevivir con estilo al entretiempo estival.