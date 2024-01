Paula Echevarría se ha pasado el juego con este mini vestido boho que combina con botas cowboy mega altas

Estamos en el momento de los vestidos y Paula Echevarría lo sabe. Y es que la actriz asturiana ha dejado atrás las lentejuelas y los looks más festivos para lucir un mini vestido de estilo boho en verde combinado con botas cowboy mega altas. Es decir, este estilismo va a crear una necesidad (muy importante) a las chicas con un fondo de armario bohemio. Se trata de un vestido decorado con flores en verde y encajes, de cuello perkins y mangas acampanadas. En definitiva, un outfit distinto a lo que últimamente estamos viendo en el streetstyle de las influencers y celebrities. El diseño que luce Paula Echevarría es de la marca Fetiche Studio y todas las editoras de moda no van a dudar en comprárselo por 169 euros. Sin ninguna duda, es la prenda estrella a la que siempre recurrimos durante la temporada de primavera e invierno. Asimismo, tanto el mini vestido como las botas cowboy pertenecen a un fondo de armario que nunca pasa de moda.

Los vestidos boho tampoco pueden quedarse fuera de nuestra lista de deseos de 2024. Y si no que se lo digan a Tamara Falcó o Sara Carbonero, pues también son amantes de este estilo y así lo demuestran en sus outfits más socorridos hasta en otoño. Por lo que, estamos seguras de que ellas tampoco van a poder resistirse a hacerse con él. Paula Echevarría siempre nos deja boquiabiertos con sus looks de gala o con los que asiste a los programas de Got Talent como jurado. No obstante, también nos conquista con los casuales. Desde con las botas altas con suela 'track' de Stradivarius hasta con los vaqueros pitillos de 'efecto tipazo'. Y esta vez nos ha vuelto a dar un consejo de moda que las mujeres de todas las edades van a empezar a utilizar e incorporar en su vestidor.

Paula Echevarría con mini vestido boho. @pau_eche

Mini vestido de estilo boho, de Fetiche Suances (169 euros)

Mini vestido de estilo boho. Fetiche Suances

Paula Echevarría ha pasado el día de Reyes con el vestido más primaveral que todas las chicas con un estilo bohemio van a utilizar hasta la saciedad.