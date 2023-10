Los plisados están en tendencia y necesitas estas 8 prendas en tu armario este otoño

Siguiendo el relevo del color rojo, de las faldas satinadas, de las prendas metalizadas y de las chaquetas de cuero, las prendas plisadas se han convertido esta temporada en una de las tendencias que están arrasando el streetstylede todas las ciudades y sin las que no podemos quedarnos. Ya sea en camisas, en vestidos, en tops o en faldas, una prenda plisada es una opción que lleva intrínseca el significado dela elegancia, que nos ayudará a elevar cualquier looky que es perfecta para crear los estilismos más especiales de cualquier ocasión, además de súper fácil de combinar. Una prenda plisada es la opción ideal para crear un outfit muy sofisticado, pero también para aportarle frescura, volumen, sensación de movimiento y vitalidad y por eso, sea cual sea nuestro estilo, este otoño no podemos prescindir de una prendita plisada en nuestro vestidor.

También conocidas como "de tablas", estas prendas sientan bien a todas las siluetas, ya que no marcan, a las mujeres de todas las edades y también a las de todos los estilos. Cuentan con una elegancia innata y un carácter atemporal que hace que nunca pasen de moda y que sean el fondo de armario perfecto al que recurrir en nuestros eventos más especiales. Hemos creado una selección de las mejores prendas plisadas de nuestras tiendas favoritas para que, independientemente de cual sea tu estilo y los planes que llenan tu agenda, encuentres entre ellas a la que más se ajusta a tu personalidad y que estamos seguras de que se convertirá en tu mejor aliada esta temporada con la que, a su vez, tu te coronarás como una de las mejor vestidas de cualquier ocasión y como una reina del streetstyle, cuyo estilo querrán copiar todas las personas con las que te cruces. Descúbrelas porque estamos seguras de que te vas a enamorar de ellas (bueno, y también de que no vas a poder decantarte por una sola).

Mono plisado estampado, de Zara (19,99€)

Pantalón recto plisado, de Mango (15,99€)

Mono pantalón plisado cinturón, de Zara (49,95€)

Vestido túnica plisado, de H&M (17,99€)

Top plisado lazo, de Mango (29,99€)

Falda satinada plisada, de Zara (29,95€)

Vestido plisado de gasa, de H&M (49,95€)

Cuerpo plisado espalda descubierta, de Zara (25,95€)

Nosotras ya hemos fichado varias prendas de esta colección en la cesta de las tendencias de esta semana y estamos pensando las mil y una formas en las que las vamos a combinar para crear los mejores looks.