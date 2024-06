¿Por qué se está volviendo a hablar del vestido rosa que Gwyneth Paltrow llevó en los Óscar en 1999? Todo tiene que ver con tu próximo look de invitada

¿Por qué todo el mundo está hablando del vestido que Gwyneth Paltrow llevó en los Premios Oscar 1999? La respuesta está clara, puesto que se trata del look de invitada que cumple con todas las tendencias que más estamos viendo en las bodas. Siluetas sencillas, colores básicos o neutros y patrones tradicionales. En resumen, un vestido de invitada siempre funcionará si cumple con los estándares del 'menos es más'. Y así es exactamente el vestido con el que Gwyneth Paltrow ganó el Premio Oscar como mejor actriz gracias a su interpretación en 'Shakespeare In Love'. Estamos hablando de un vestido largo en rosa empolvado que se compone de un cuerpo ajustado con escote ligeramente en V y una falda al estilo princesa con volumen. La actriz estadounidense lo acompañó de un precioso fular semitransparente del mismo tono y joyería en plata de lo más lujosa, junto con un sofisticado recogido. Sin lugar a duda, un diseño de Ralph Lauren de lo más minimalista y elegante, acorde con el estilo que protagonizó la década de los años 90. Lo que está claro es que si un diseño es lo suficientemente icónico, siempre será una referencia a la hora de vestir para la ocasión que se merece. Ya ocurre en el día a día con los looks de Lady Di para eventos, y esta vez está pasando con este vestido de la actriz internacional para asistir a tu próxima boda. Ahora se está buscando el desenfado y los colores limpios, y es por ello que se ha vuelto a tomar como inspiración el vestido de Gwyneth Paltrow para los Premios Oscar 1999.

Las tendencias en vestidos de invitada están al orden del día. Pues nos olvidamos de los diseños más peripuestos para dar paso a los vestidos fluidos, ligeros y minimalistas que podemos encontrar en las marcas españolas. Asimismo, en estos momentos estamos apostando por los colores suaves, como este rosa empolvado, y evitando los estampados llamativos y estrambóticos. Eso sí, no nos olvidamos los vestidos de estampados florales que han vuelto a poner de moda 'Los Bridgerton', porque siempre son un acierto en la temporada de primavera-verano. No obstante, el vestido de Gwyneth Paltrow para los Premios Oscar 1999 ha quedado en el recuerdo de todas las editoras de moda desde que se convirtió en todo un referente. Porque aunque ahora haya resurgido (todavía más) para ser todo un ejemplo para las invitadas a bodas, siempre ha estado en la lista de los favoritos a la par que otros lucidos por las celebridades como Julia Roberts o Victoria Beckham.

Gwyneth Paltrow. Gtres

No cabe duda de que siempre será un acierto confiar en este vestido rosa empolvado con corte de princesa, ya que su diseño tan sencillo perdura en las tendencias de invitada de todos los años.