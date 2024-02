La reina del rojo es Carmen Lomana con este vestido español de efecto tipazo para llevar a una cena romántica de San Valentín

Carmen Lomana es la reina de rojo, no tenemos ninguna duda, y de la elegancia, del glamur y de la moda. Porque solo ella puede ir a trabajar a 'Espejo Público' en Antena 3 con este maravilloso vestido de la firma española Claro Couture en el rojo más tendencia. Estamos más que acostumbradas a que Carmen Lomana nos deje, uno tras otro, looks en los que la palabra elegancia es siempre la gran protagonista, y para esta mañana de jueves ha apostado por un vestido rojo de la firma de moda española Fernando Claro que no nos puede gustar más y que no la puede representar más a ella. Una firma especializada en diseños de Alta Costura, que ha hecho brillar de nuevo a Carmen, y que también ha conquistado el armario de Victoria Federica, entre otras famosas españolas. Y lo ha hecho con un vestido rojo que no puede ser más tendencia de nuevo este 2024 para las mujeres de todas las edades, ya sea en prendas o en complementos.

Ya sea en un vestido, un accesorio o en un maquillaje, el rojo es una elección audaz y elegante que consigue acaparar miradas y tiene el poder de destacar sobre el resto de tonalidades. Un color que, pese a resultar de lo más llamativo y atrevido, se alza como la opción más sofisticada (a parte del siempre perfecto negro). Y Carmen Lomana lo ha hecho con este maravilloso vestido de Claro Couture qu evolverá a presentar su colección la próxima semana en MBFW Madrid. Un diseño que podríamos llevar perfectamente a la oficina, a un evento a una fiesta con amigas. Lo vimos en Loewe con un minivestido, dos piezas en Acne Studio y mono en total look con gafas a juego en McQueen. Y ahora necesitamos este vestido rojo de Carmen Lomana.

Carmen Lomana en Espejo Público. La Razón

Vestido Epilota, de Claro Couture (270 euros)

Vestido rojo. Claro Couture

S trata de este vestido largo midi, minimalista y elegante fabricado en un tejido de punto alta densidad con detalle de hombrera vista y maravillosa falda con caída y dos aperturas, que acompaña al movimiento del cuerpo y que a Carmen Lomana le sienta como si hubiera sido hecho a medida para ella y además, lo ha combinado con unas sandalias a tono.