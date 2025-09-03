La sevillana que ha triunfado en la alfombra roja del Festival de Venecia con un look que no olvidaremos

El séptimo día del Festival Internacional de Cine de Venecia 2025 tuvo un marcado acento español gracias a la aparición de Alejandra Domínguez, estilista, experta en comunicación y referente de estilo en redes sociales. La sevillana, que se ha mantenido alejada del foco mediático en los últimos meses, ha regresado por todo lo alto, convirtiéndose en una de las invitadas más comentadas de la jornada. Su look, tan arriesgado como sofisticado, ha acaparado todos los flashes y se ha colado en las listas de los mejores estilismos de la alfombra roja.

El vestido que ha conquistado Venecia

Para su gran noche, Alejandra Domínguez apostó por un diseño de la firma australiana Zimmermann, conocido por su carácter romántico y su maestría en los volúmenes. Se trata del modelo “Hypnotic Draped Silk-Satin Dress”, un vestido confeccionado en seda satinada en color champán con aplicaciones negras en 3D que simulan motivos botánicos. El juego de capas de tul, transparencias y volantes asimétricos aporta un efecto etéreo que recuerda a las siluetas de la alta costura.

Alejandra Domínguez. Gtres

El diseño equilibra dramatismo y delicadeza con un cuerpo estructurado y mangas fluidas que enmarcan la silueta. La caída del tejido y los detalles florales, aplicados a mano, hacen de esta pieza una auténtica obra de arte que ha convertido a la sevillana en una de las protagonistas indiscutibles de la noche.

Maquillaje, peinado y complementos que marcan tendencia

La estilista completó el look con un recogido pulido que aporta protagonismo al cuello y a los volúmenes del vestido, mientras que el maquillaje, de acabado luminoso y mirada intensa, refuerza su sello personal. Como toque final, apostó por un clutch efecto nácar con destellos irisados y unos pendientes brillantes que aportaban un guiño de luz extra, sin restar protagonismo al vestido. Su apuesta estética encaja a la perfección con la atmósfera de Venecia, donde la moda, el cine y la cultura se encuentran cada año para dar lugar a una de las alfombras rojas más esperadas del mundo.

Alejandra Domínguez. Gtres

Este año, la Biennale di Venezia ha reunido a figuras icónicas de la moda y el cine, desde Eva Herzigová hasta Sofia Coppola, y Alejandra Domínguez ha sabido posicionarse como uno de los nombres más destacados de la representación española. Su aparición demuestra cómo el talento nacional sigue marcando tendencia en los grandes escenarios internacionales, llevando la esencia de la moda sevillana a uno de los festivales más exclusivos del planeta.