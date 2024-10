Studio F tiene nueva tienda en el corazón de Madrid y ya se ha convertido en el lugar favorito de las madrileñas más cool

Pasear por las calles del barrio de Salamanca es siempre una delicia para quienes amamos la moda. Entre boutiques de lujo y cafeterías con encanto, hay una nueva parada obligatoria que está dando mucho de qué hablar: Studio F. La reconocida marca colombiana ha abierto las puertas de su impresionante flagship store en la Calle Goya 51, y te aseguro que es un auténtico templo para las fashionistas madrileñas. Con más de 30 años de trayectoria y presencia en nueve países, Studio F ha sabido enamorar a mujeres de todo el mundo con su propuesta de moda elegante, moderna y versátil. Desde que llegó a España el año pasado, la firma no ha dejado de crecer y sorprendernos. Ahora, con la inauguración de esta tienda insignia, nos invita a sumergirnos en su universo donde el denim es el protagonista indiscutible y la feminidad se celebra en cada prenda.

Si hay algo que distingue a Studio F es su pasión por el denim. Pero no hablamos de unos vaqueros cualquiera, sino de esos jeans que se adaptan a ti como si fueran una segunda piel, realzando tus curvas y aportando comodidad sin renunciar al estilo. La calidad de sus tejidos y el cuidado en los detalles hacen que cada diseño sea único. No es casualidad que sean considerados un referente mundial en este tejido tan versátil. Pero la oferta de la marca va mucho más allá. Cada temporada, Studio F lanza colecciones que reflejan las últimas tendencias internacionales, siempre con ese toque latino que les aporta frescura y personalidad. Desde piezas ideales para la oficina hasta conjuntos perfectos para una escapada a la playa o abrigos que te acompañarán en los días más fríos. Y, por supuesto, no faltan los accesorios que completan cualquier look: zapatos, bolsos, bisutería, gafas, sombreros y pashminas.

Detalle bisutería Studio F

La nueva tienda de Goya 51 no es solo un punto de venta más; es una experiencia en sí misma. Sus 300 m² están diseñados para que disfrutes al máximo cada detalle de la colección. La distribución, la iluminación, la selección de música… Todo está pensado para que una vez entres no te quieras ir. 'Estar presentes en España es un sueño hecho realidad y un paso muy importante en nuestra expansión internacional', comenta Diana Isabel Romero, directora de comunicación y relaciones públicas en STF Group. 'Queremos conectar con la mujer española, entender sus necesidades y ofrecerle moda de calidad que la haga sentir segura y hermosa'. Además de la flagship store, Studio F cuenta con tiendas en los centros comerciales Plaza Norte y Gran Plaza 2, facilitando que puedas acercarte a conocer sus propuestas estés donde estés en Madrid.

Look tendencias otoño Studio F

Sabemos que el ritmo de vida actual a veces no nos deja tiempo para disfrutar de una tarde de compras como nos gustaría. Por eso, Studio F ha pensado en todo y ha lanzado un sitio web adaptado al mercado español. Desde la comodidad de tu sofá, podrás explorar todas las colecciones, inspirarte y hacer tus pedidos de forma sencilla y segura, ¿por qué, acaso hay algo más satisfactorio que recibir esa notificación de que tu pedido está en camino?

Studio F en Goya no es simplemente una nueva boutique en Madrid; es el nuevo epicentro de estilo que ya está en boca de todas. Las madrileñas más sofisticadas han encontrado aquí su refugio de moda, donde cada prenda es una fusión perfecta entre elegancia y modernidad. Al cruzar sus puertas, te envuelve una atmósfera que inspira y cautiva, invitándote a explorar colecciones que realzan tu personalidad y celebran tu individualidad. Si todavía no has vivido la experiencia Studio F, es el momento de dejarte seducir por esta joya colombiana en pleno corazón del barrio de Salamanca.