Sara Carbonero tiene el vestido de punto más buscado del otoño (y encima está rebajado)

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer. La periodista y empresaria se ha convertido una vez más en la mejor embajadora del estilo relajado y sofisticado con una de las piezas estrella de su firma Slow Love. En sus redes sociales hemos podido verla luciendo un vestido de punto con estampado zig zag que no solo es perfecto para este otoño, sino que además está disponible con un 20% de descuento, lo que lo convierte en un auténtico objeto de deseo para quienes siguen su estilo de cerca.

El vestido, confeccionado en punto canalé, presenta un favorecedor diseño en rayas multicolor en tonos tierra, burdeos y nude, dibujando un zig zag que estiliza la silueta y aporta dinamismo al look. Con escote caja y manga larga con un ligero vuelo, se convierte en una prenda versátil que puede funcionar tanto para el día a día como para una ocasión más especial, dependiendo de los accesorios con los que se combine.

Una prenda sostenible y con sello propio

Uno de los detalles que hacen aún más especial a este vestido es que está realizado en hilatura sostenible, reafirmando el compromiso de Sara Carbonero y su socia Isabel Jiménez con una moda responsable.Slow Love lleva años apostando por colecciones atemporales, creadas con materiales respetuosos con el medio ambiente, y esta pieza es un ejemplo perfecto de esa filosofía.

Además, su precio es otro de sus grandes atractivos: de 69,99 euros ha pasado a costar 55,99 euros, lo que lo convierte en una inversión muy asequible para renovar el armario de temporada sin renunciar al estilo.

Cómo lo combina Sara Carbonero

En las imágenes compartidas por la propia firma, Sara ha mostrado cómo darle un giro especial al vestido añadiendo un cinturón de cuero con flecos, también de Slow Love. Este complemento rompe con la sobriedad del punto y aporta un aire bohemio y desenfadado al conjunto, una de las señas de identidad de la presentadora.

Para completar el look, Sara apuesta por unas botas de serraje en tono camel, un calzado cómodo y perfecto para los meses de otoño. El resultado es un estilismo equilibrado entre lo boho y lo urbano, que refleja muy bien su personalidad y su manera de entender la moda.

La prenda viral del otoño

No es la primera vez que un look de Sara Carbonero se convierte en tendencia, pero este vestido de punto zig zag tiene todos los ingredientes para convertirse en un básico viral de la temporada. Es cómodo, versátil, fácil de combinar y está rebajado. Además, la propia Sara lo ha señalado como una de sus prendas favoritas de la colección, lo que siempre dispara el interés entre sus seguidoras.

Con este vestido, Sara vuelve a demostrar que el estilo no está reñido con la comodidad y que apostar por piezas sostenibles y asequibles puede ser la clave para vestir con personalidad y a la vez con conciencia.