El traje burdeos de Tamara Falcó que toda invitada de otoño va a querer copiar (y está en rebajas)

Tamara Falcó siempre es la invitada perfecta. La marquesa de Griñón ha demostrado una vez más su impecable sentido del estilo con un conjunto burdeos que no solo respira sofisticación, sino que además está rebajado y promete convertirse en el look de invitada perfecta para esta temporada. La socialité ha compartido en sus redes una imagen con uno de los diseños estrella de su firma TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro, confirmando por qué los trajes sastre son la gran tendencia del otoño.

El traje burdeos que estiliza y rejuvenece

El diseño en cuestión está formado por una blazer con cinturón de lazada y un pantalón flare confeccionado en un favorecedor tono burdeos. Este color profundo, elegante y otoñal se ha convertido en uno de los preferidos del armario cápsula de 2025 por su capacidad de combinar con tonos neutros como el beige, el gris o el negro, y por su efecto rejuvenecedor en todo tipo de pieles.

La blazer, confeccionada con cuello solapa y bolsillos delanteros insertados en costura, incorpora un cinturón de lazada que marca la cintura y estiliza la silueta de forma instantánea. Su corte estructurado y el tejido fluido crean ese equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad que caracteriza a las prendas de la diseñadora. Está disponible en la web de Pedro del Hierro por 169 euros (rebajada de 289 euros, un 42% menos).

Blazer. TFP

Por su parte, el pantalón flare, con raya planchada y bajo con puntada invisible, alarga visualmente las piernas y aporta un aire elegante y atemporal. También está rebajado y puede encontrarse por 109 euros (antes 189 euros). Ambos forman un conjunto de ensueño para lucir tanto en un evento de día como en una cena especial de otoño.

Pantalón. TFP

La nueva elegancia según Tamara Falcó

Tamara posó con este conjunto en un estilismo sobrio y minimalista, acompañando el traje únicamente con unas sandalias de tiras y un maquillaje clásico con labios rojos, reafirmando esa estética elegante y contenida que la ha convertido en un referente de estilo nacional. Su propuesta demuestra que los trajes femeninos se consolidan como la mejor alternativa a los vestidos de invitada: favorecen, son versátiles y siempre resultan elegantes.

El look resume la filosofía de la marca que Tamara dirige junto a Pedro del Hierro: prendas confeccionadas con tejidos de calidad, patrones cuidados y una estética contemporánea pensada para mujeres reales que buscan sentirse cómodas sin renunciar a la sofisticación.

Este traje burdeos de TFP by Tamara Falcó x Pedro del Hierro es, sin duda, una inversión inteligente. Puede llevarse junto o por separado, combinando la americana con jeans o el pantalón con una blusa de seda, y promete acompañarte durante años. Rebajado casi a la mitad de su precio original, es la oportunidad perfecta para sumar a tu armario una pieza icónica que encarna la elegancia moderna de la diseñadora española.