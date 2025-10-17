Tamara Falcó se apunta al total look denim en su cita con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Tamara Falcó volvió a dejar claro por qué es una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Invitada a una nueva entrega de El Hormiguero, la marquesa de Griñón apostó por un total look denim que demuestra que no hacen falta brillos ni grandes volúmenes para acaparar todas las miradas. Su elección fue un acierto absoluto para una noche en la que la naturalidad y la cercanía marcaron el ritmo de la entrevista con Pablo Motos.

El denim sobre denim, una tendencia que ha conquistado tanto las pasarelas como el street style, encuentra en Tamara una perfecta embajadora. La diseñadora apareció en el plató con una camisa vaquera de corte clásico, con costuras marcadas y cuello XL, que combinó con unos pantalones también en tejido denim oscuro, de tiro alto y ligeramente acampanados. Un conjunto que realzaba su figura y desprendía ese toque casual chic que tanto la caracteriza.

Un look cómodo, favorecedor y 100% actual

Lejos de los estilismos más formales o sofisticados a los que nos tiene acostumbrados en grandes eventos, Tamara Falcó optó por un look relajado, ideal para una cita televisiva en la que la naturalidad era clave. El denim oscuro elegida aportaba elegancia y sobriedad, mientras que la silueta fluida y el corte impecable de ambas piezas reforzaban su gusto por la sencillez bien entendida.

Para completar el estilismo, la marquesa se decantó por unos salones en color negro de tacón medio, un maquillaje luminoso con labios frambuesa y una melena lisa con raya al medio, uno de sus peinados fetiche. En cuanto a los accesorios, apostó por la discreción: una pulsera dorada y un anillo minimalista, suficientes para aportar un toque de brillo sin restar protagonismo al look.

La reina del estilo elegante sin esfuerzo

Tamara Falcó ha hecho del estilo “effortless chic” su sello personal. Combina piezas sencillas con un aire sofisticado y nunca pierde su esencia clásica, incluso en looks tan casual como este. Su aparición en El Hormiguero volvió a confirmar su capacidad para adaptar las tendencias a su propio estilo, demostrando que el vaquero puede ser tan elegante como cualquier tejido de fiesta.

El look de Tamara Falcó. @elhormiguero

Además, su actitud cercana, natural y divertida durante el programa conquistó una vez más a la audiencia. No faltaron las risas, los bailes improvisados junto a Pablo Motos y un ambiente distendido que mostró a una Tamara relajada y feliz.

El denim, el tejido de la temporada

La elección no pudo ser más acertada: el denim vive un momento dorado esta temporada. Firmas como Dior, Valentino o Saint Laurent lo han convertido en protagonista de sus colecciones, y Tamara Falcó demuestra que esta tendencia también tiene cabida en el armario de una marquesa. Versátil, cómodo y siempre actual, el vaquero se confirma como el gran aliado de otoño.

Con este look, Tamara Falcó vuelve a recordarnos que la elegancia no está reñida con la sencillez. Y que, a veces, un total look denim puede ser tan impactante como el vestido más sofisticado del front row.