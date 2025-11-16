Ayuso acierta de pleno para vivir la NFL en el Bernabéu con los vaqueros anchos que estilizan a todas

Después de ausentarse en la tarde de ayer en la bienvenida oficial a la comitiva americana, Ayuso no se ha querido perder el partido de la NFL que ha tenido lugar esta tarde en la capital madrileña y que ha enfrentado a los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Y más allá del resultado o el espectáculo inicial, nosotras no hemos podido quitar los ojos del estilismo que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha elegido en esta tarde de domingo.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a demostrar que la política y la moda pueden hablar el mismo idioma, y sin duda el suyo cada vez es más pulido y sofisticado. La presidenta lleva meses encadenando aciertos estilísticos y su último look en el Bernabéu confirma algo que ya sospechábamos: cuando tira de básicos, gana por goleada.

Los básicos que nunca fallan en los armarios de las mujeres más elegantes

Hay prendas que no entienden de tendencias, temporadas ni edades. Una camiseta negra y un par de vaqueros anchos son dos de ellas. Un dúo infalible que funciona igual de bien para una tarde cultural, un paseo improvisado o un gran evento deportivo. Lo mejor: estilizan, sientan bien a todas y permiten jugar con mil combinaciones sin esfuerzo.

Ayuso sabe perfectamente que los básicos bien elegidos tienen algo que ninguna tendencia de temporada puede igualar: la capacidad de elevar un look sin necesidad de artificios. Su apuesta por tonos neutros, cortes limpios y prendas con buena estructura vuelve a demostrarlo.

Así ha sido el look de Ayuso en el Bernabéu: sencillo, estiloso y de efecto tipazo

La presidenta ha elegido una camiseta negra ligeramente entallada, una de esas piezas que realzan la silueta sin marcar en exceso y que aportan ese toque pulido que tanto favorece. A esta prenda le ha sumado unos vaqueros anchos de talle alto, una elección inteligente para estilizar visualmente las piernas y equilibrar la figura.

Miami Dolphins vs. Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu JUANJO MARTIN Agencia EFE

El look se completa con un cinturón discreto, además de unos botines de puntera ambos en negro que aportan coherencia y mantienen el estilismo dentro de esa estética "effortless", pero tan cuidada que caracteriza a la política madrileña. Y sí, una vez más su melena recogida, con varios mechones sueltos, se convierte en el accesorio perfecto: natural, favorecedora y muy de mujer segura de sí misma.

Ayuso y su manual definitivo de estilo para mujeres +45

A estas alturas, podríamos decir sin miedo a exagerar que Ayuso se ha convertido en una de las políticas españolas con el estilo más definido y reconocible. Sus elecciones siempre siguen una misma fórmula: prendas atemporales, colores neutros, cortes favorecedores y un toque de tendencia que nunca domina el conjunto.

Miami Dolphins vs. Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu JUANJO MARTIN Agencia EFE

El resultado es un armario cápsula impecable que habla de una mujer que sabe muy bien lo qué le favorece y cómo transmitirlo a través de la ropa sin caer en excesos. Y hoy, en el Bernabéu, lo ha vuelto a demostrar. Porque sí: el manual de estilo para las mujeres +45 podría empezar perfectamente con un look como este. Sencillo, potente y perfectamente adaptable a cualquier plan, incluso a un domingo de NFL en Madrid.