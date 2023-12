El truco definitivo de Sara Carbonero para sobrevivir al frío tiene que ver con una gabardina maxi en camel

Si las expertas en moda están de acuerdo en una cosa es en que Sara Carbonero siempre nos deleita con los looks más calentitos en este mes de diciembre. Porque las temperaturas han bajado de golpe y la periodista lo sabe. Y es que muchas veces no sabemos cómo sacarle partido a nuestro armario con las prendas de otoño, pero para ello ya tenemos a la celebrity para que nos aconseje de moda. Pues esta vez nos ha mostrado cómo utilizar el método 'vestir a capas' con un estilismo casual que podemos lucir desde para ir a ver a nuestro hijo a jugar al fútbol hasta para disfrutar de una escapada de fin de semana. El truco definitivo de Sara Carbonero para sobrevivir al frío de Madrid nos lo ha dejado ver en una de sus últimas publicaciones de Instagram Stories y tiene mucho que ver con una gabardina camel muy fluida y de corte maxi. Sí, exacto, has leído bien, esa prenda que tanto hemos utilizado en el entretiempo y que hasta ahora pensábamos que no nos la podíamos volver a poner hasta primavera. Sin embargo, la Reina Letizia o Tamara Falcó también han sido unas de las it girls que han desempolvado su gabardina favorita.

Sara Carbonero está disfrutando de su puente de diciembre con un look que a muchas les va a solucionar todos los problemas. Pues bien, ha combinado un jersey blanco clásico con unos leggings negros y sus confiadas botas UGG. Pero, su secreto para no pasar frío se basa en los complementos y la prenda de abrigo: bufanda rosa, gorro de lana en gris y gabardina fluida en camel. Un outfit de madre orgullosa para el día a día de todas. Lo mejor de todo es que puedes encontrar una gabardina muy parecida a la que lleva Sara Carbonero en Mango a un precio súperrebajado (50 euros). Todavía no se ha agotado, pero quedan pocas tallas. Por lo que te recomendamos que no pierdas el tiempo en hacerte con ella.

Sara Carbonero con un look calentito. @saracarbonero

Gabardina fluida, de Mango (rebajada a 50 euros)

Además de pasar todo el invierno con los abrigos negros más clásicos o las chaquetas de borreguillo que han puesto de moda María Pombo, Vicky Martín Berrocal y Amelia Bono, debes hacerte con esta gabardina camel súper versátil.