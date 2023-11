El traje ejecutivo más creativo y favorecedor lo hemos visto en las últimas compras de Rocío Osorno y lo combina con tacones de escándalo

Un traje clásico y en color negro es un claro ejemplo de lo que una experta en moda repondría al momento en el caso de quedarse sin él. Porque es favorecedor, cómodo y a todas nos queda bien para cualquier momento. No hace falta decir que es un básico en nuestras compras de cada temporada y lo tenemos en distintos materiales: terciopelo, ante, algodón o seda. Sin embargo, no hemos podido evitar fijarnos en el tres piezas que ha sacado Rocío Osorno en una de sus últimas publicaciones vía stories de Instagram. A simple vista puede ser un conjunto normal y corriente que no tiene nada de especial. Pero, no nos equivoquemos y fijémonos en el detalle del tejido que está decorado con un estilo jacquard. Además, parece de lo más gustoso que podemos tener este otoño y es perfecto para combinar con otras prendas más originales. Lo mejor de todo es que este look de la influencer lo puedes copiar a la perfección en un único paso: irte de compras a Zara, su marca de confianza (al igual que también lo son Massimo Dutti o Mango).

Cada semana (o, incluso, cada día), Rocío Osorno nos deja alucinadas con sus estilismos. Desde que apareció con el vestido mini de brillos hasta con las botas moteras que ya están en nuestro carrito de Amazon. Por esto mismo podemos decir que la insider es nuestra reina de la inspiración cuando cotilleamos las novedades de Zara. Puedes tener un estilismo u otro, pero en lo que sí que debes hacer caso a Rocío Osorno es en hacerte (pero, ya) con la americana entallada, el chaleco con espalda descubierta (que te viene muy bien para el próximo verano) y los pantalones rectos que nos ha enseñado. Y por los siguientes motivos: un traje nunca pasa de moda y lo puedes lucir con las prendas juntas o por separado. No obstante, no te olvides de la fórmula que ha propuesto la influencer, que queda divina con unos stilettos y un bolso mini con un chute de color. O, con zapatillas para ser la más cool de tu grupo de amigas.

Rocío Osorno con total look de Zara. @rocioosorno

Americana entallada, de Zara (60 euros)

Chaleco con espalda descubierta, de Zara (30 euros)

Pantalón recto, de Zara (30 euros)

Nosotras ya nos estamos preparando para ir al centro y comprar este traje ejecutivo y favorecedor que tú también necesitas (y lo sabes). ¿Estás lisa para lucirlo?