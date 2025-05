Los vaqueros relajados de esta primavera sí existen: guía de dónde comprar los que quedan como un guante

Si has llegado a hacer clic a este artículo, entendemos que estás en la misma situación que nosotras. Y es que ir de compras a por los vaqueros perfectos resulta ser una misión casi imposible de superar con éxito, porque todos tienen un 'pero'. Algunos son demasiado anchos, otros no tienen el tiro que más nos favorece o no damos con el fit que estamos buscando. Ya no hablamos de tendencias o de los más llevados del momento, sino de tener en el fondo de armario los modelos básicos que siempre funcionan y sientan bien con absolutamente todo. Si antes no nos imaginábamos un look sin los pitillos, desde hace varios años les ha tomado el relevo los vaqueros relajados. Es decir, el modelo de corte recto ancho que se caracteriza por ser ligeramente holgado y largo de pernera que apuesta por la comodidad sin dejar de lado su capacidad de versatilidad.

Los jeans son la prenda más democratizada del sector de la moda, así como la que une a todas las mujeres de todos los estilos. Sobre todo, los vaqueros relajados son comunes entre las más modernas o las clásicas, las cañeras o las que tienen más rollo a la hora de vestir. Porque aunque su patrón nos invite a conformar un estilo de lo más effortless o desenfadado, lo cierto es que encaja en un sinfín de estéticas que funcionan en diferentes ámbitos. Un ejemplo de ello lo encontramos en los looks de oficina, espacio donde solemos apostar por ítems más sofisticados o formales. Para destacar, añade los vaqueros baggy junto con una camisa en blanco y unos mocasines negros sin olvidarte de los accesorios más sutiles, pero con mucha personalidad. Toda una alternativa en la que se demuestra que, incluso para la ocasión más seria o con un dress code establecido podemos jugar con este tipo de prenda. O, si acudes a un evento de noche, junto con un crop top, una blazer en negro y unas sandalias de tacón sensato. En definitiva, los vaqueros relajados son la compra esencial que debemos tener en nuestro fondo de armario sí o sí.

Dónde encontrar los vaqueros relajados que mejor sientan

Ahora bien, ¿dónde encontrar los vaqueros relajados que mejor sientan? Podemos decir que se trata de la categoría más complicada a la hora de encontrar los perfectos y los que verdaderamente definen sus características. Sobre todo, tiene más dificultad dar con aquellos que sí sientan ligeramente holgados en la zona tanto de las caderas como de los muslos. No obstante, nosotras hemos hecho la tarea de buscar los vaqueros relajados que mejor quedan en Zara, Mango o Stradivarius, entre otras marcas low cost. Asimismo, en todos los tonos de denim para todos los gustos o en otros colores que son idóneos para primavera.

Vaqueros relajados de tiro medio, de Zara (40 euros)

Vaqueros relajados de tiro medio. Zara

Vaqueros relajado con cinturón, de Mango (40 euros)

Vaqueros relajado con cinturón. Mango

Vaqueros relajados de tono medio, de H&M (35 euros)

Vaqueros relajados de tono medio. H&M

Vaqueros relajados en tono claro, de Stradivarius (26 euros)

Vaqueros relajados en tono claro. Stradivarius

Vaqueros relajados en tono oscuro, de Bershka (30 euros)

Vaqueros relajados en tono oscuro. Bershka

Vaqueros relajados en gris, de Mango (rebajados a 20 euros)

Vaqueros relajados en gris. Mango

Vaqueros relajados en blanco, de H&M (28 euros)

Vaqueros relajados en blanco. H&M

Vaqueros relajados en negro, de Lefties (20 euros)

Vaqueros relajados en negro. Lefties

Lo que tenemos claro es que no podemos tener un armario cápsula sin contar con los vaqueros que quedan como un guante puestos. Son la prenda por excelencia que nos ponemos durante 24/7 y la que nunca nos falla. Palabra de editora de moda.