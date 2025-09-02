¿Qué tienen en común Vicky Martín Berrocal y Sofía Vergara? Este es su secreto beauty

El inicio de septiembre no solo marca la vuelta a la rutina: también es el momento en el que las grandes firmas de belleza presentan sus novedades y eligen a las embajadoras que marcarán tendencia esta temporada. Entre los fichajes más sonados está el de Vicky Martín Berrocal, que acaba de convertirse en nueva embajadora de Toty, la firma cosmética fundada por Sofía Vergara. Una noticia que ha sorprendido a sus seguidores y que revela que ambas tienen mucho más en común de lo que podrías imaginar.

Dos mujeres, una misma filosofía beauty

Lo que podría parecer una colaboración más es, en realidad, una unión con un fuerte componente personal. Vicky lo ha dejado claro en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 1,3 millones de seguidores: este proyecto nace de la admiración que siente por Sofía Vergara y por la filosofía que hay detrás de Toty.

Vicky Martín Berrocal nueva embajadora de Toty. Instagram @vickymartinberrocal

Para la diseñadora española, la belleza va más allá de la estética. Tanto ella como Sofía comparten una visión muy similar: entender el cuidado personal como una forma de bienestar, autenticidad y empoderamiento. Ambas han construido trayectorias inspiradoras, reinventándose y expandiendo su universo más allá de sus carreras iniciales. Si Sofía ha pasado de actriz de éxito a empresaria cosmética, Vicky Martín Berrocal ha consolidado su marca de moda como un referente mediterráneo y sofisticado, y ahora da un paso más sumando el beauty a su lista de proyectos.

Toty: ciencia, autocuidado y belleza

La llegada de Vicky a Toty refuerza la filosofía con la que Sofía Vergara creó esta firma: cuidar la piel desde la ciencia. La marca cuenta con fórmulas de alta eficacia que buscan proteger y embellecer la piel a largo plazo, respetando su salud y potenciando su luminosidad natural.

Entre sus productos estrella destacan:

Solaria Mineral SPF 50+ , un protector solar ligero y versátil que también funciona como prebase de maquillaje.

, un protector solar ligero y versátil que también funciona como prebase de maquillaje. Ilumina CC Cream , disponible en 12 tonos, que protege, hidrata y aporta un acabado natural perfecto.

, disponible en 12 tonos, que protege, hidrata y aporta un acabado natural perfecto. Ilumina CC Creamy Compact, una versión en polvo con la misma alta protección, ideal para quienes buscan un formato práctico y resistente al agua.

El objetivo de Toty es claro: ofrecer soluciones que unan ciencia, autocuidado y resultados visibles, apostando por una belleza consciente, duradera y real.

Vicky Martín Berrocal, más influyente que nunca

Con este nuevo rol, Vicky confirma su gran momento profesional. Su marca de moda se mantiene como un referente de estilo mediterráneo y sofisticado, su podcast “A solas con…” supera los 2,5 millones de reproducciones, y ahora se suma a un proyecto internacional que le permite dar visibilidad a los valores que comparte con Sofía Vergara: cuidar la piel, apostar por la ciencia y entender la belleza como un lenguaje global.

En palabras de la propia Vicky: “Esto no es solo una colaboración, es unirme a un proyecto con el que me identifico plenamente y que conecta con mi forma de entender el autocuidado y la belleza”. Con esta alianza, Vicky Martín Berrocal se consolida como una de las voces más influyentes del panorama beauty y lifestyle en España, marcando el inicio de una nueva etapa donde moda, bienestar y cosmética caminan de la mano.