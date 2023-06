Vicky Martín Berrocal toda una diva de lo más sensual con el vestido negro que vamos a querer llevar hasta con esta ola de calor

Vicky Martín Berrocal está en Ibiza y esta noche ha disfrutado del concierto de Maluma en Ushuaïa (morimos de envidia, sí). Pero antes de irse a las islas con su madre y su hermana, Vicky se fue de cumpleaños con amigos en Madrid derrochando elegancia y estilo con este maravilloso vestido negro con un impresionante escote drapeado hasta la cintura. Demostrando así, que el negro también es para las noches de verano y que ni las altas temperaturas que hacen en Madrid nos van a quitar las ganas de copiarle este vestido de manga larga. Porque como decía mi abuela, para presumir hay que sufrir. Y por este vestido negro sufrimos lo que haga falta. Pero no somos las únicas, porque ha sido publicar Vicky Martín Berrocal esta fotografía de Instagram, y no dejarle de preguntar sus seguidoras de dónde es. ¿La buena noticia? Que hemos descubierto que es de House of CB, aunque eso sí, cuesta 222 euros. Pero nos parece un fondo de armario atemporal que llevaría la mismísima Jennifer Lopez en modo diva o incluso, Georgina Rodríguez.

Porque si en las últimas semanas, Vicky Martín Berrocal se había convertido en la reina de los jeans, desde los cargo a los de brillos, ahora ha vuelto con este lookazo que sin duda se va a convertir en uno de nuestros favoritos del mes de junio con esta maravilla de vestido negro de manga larga y escote drapeado hasta la cintura que solo se atreven a llevar las mujeres más empoderadas como ellas. Porque diva se nace y se hace, así que todas podemos copiarla. Y lo que queda más claro es que un vestido negro es perfecto para las noches de verano y más aún si lo completamos con sandalias y complementos dorados para darle ese toque aún más elegante.

Vestido Saskia, de House of CB (222 euros)

Vestido escote drapedado. House of CB

Un vestido que nos ha robado el corazón, y así lo definen en la web de la marca: "elegante y sexy, ‘Saskia’ es el vestido perfecto para los eventos nocturnos. Confeccionado en un fino jersey elástico negro que se ciñe perfectamente a tu figura para ofrecerte un favorecedor ajuste ceñido, presenta un bonito escote drapeado hasta la cintura que deja al descubierto la parte delantera y mangas largas entalladas. Eleva el largo maxi con unos zapatos de tacón como los ‘Paris’ de ante negro para eventos especiales".