Victoria Federica se va de cena navideña con los vaqueros rotos que odian nuestras madres y chaqueta de terciopelo rosa de 700 euros

Las cenas de Navidad no se dejan de suceder en Madrid, entre evento y evento, y anoche fue el turno de Victoria Federica junto a Longchamp, para dejarnos un lookazo muy fiel a su estilo. Porque aunque no lo creas, las vaqueros rotos también pueden convertirse en un look de Navidad, si los combinas con unas blazer de terciopelo como ha hecho ella. Los jeans son esa prenda que, independientemente de la estación en la que nos encontremos, siempre va a ser un básico del armario. Sin embargo, cabe destacar que durante la última semana hay un diseño en concreto que ha aumentado sus búsquedas un 73%: los pantalones vaqueros rotos de mujer. Y Victoria Federica es una de ellas.

El terciopelo ha sido durante siglos uno de los tejidos más asociados al lujo y la elegancia. Su suavidad, brillo y textura rica lo han convertido en un material muy apreciado en la industria de la moda, tanto en la alta costura como en el prêt-à-porter. El clásico terciopelo en tonos oscuros, como el negro, burdeos o esmeralda, sigue siendo un favorito en la moda, pero en 2025 se están explorando nuevas paletas de color. Y Victoria Federica ha combinado los vaqueros rotos con una blazer de terciopelo rosa de Longchamp de 700 euros.

Victoria Federica con look navideño. @vicmabor

Chaqueta terciopelo de Longchamp (720 euros)

Blazer terciopelo. Longchamp

Una americana a todo color que sin duda le hace el look a Victoria Federica con vaqueros rotos y zapatos de tacón.