Victoria Federica o cómo desafiar las normas de estilo con un vestido negro y convertirse en la invitada de boda más elegante

Las bodas de viernes se están convirtiendo en la nueva tendencia nupcial del 2025, antes lo normal era celebrar un enlace nupcial la mañana del domingo, pero desde hace tiempo esta tradición está pasando a un segundo plano y cada vez son más las parejas que deciden darse el sí quiero, tanto el sábado como el viernes. ¿Y quién ha sido la invitada más elegante y sofisticada de este primer viernes de julio? Lo has adivinado, Victoria Federica. Mientras la aparición de la Infanta Elena en otra de las bodas más comentadas de este fin de semana, la de Cristina Serrano y Luis Astolfi Jr. sigue siendo un misterio, la que sí ha dejado verse vestida de invitada perfecta este fin de semana ha sido su hija, y como no, desde la redacción no hemos podido pasar por alto su elección tan arriesgada como acertada.

Y es que la royal más mediática del panorama nacional no da puntada sin hilo, cada uno de sus estilismos nos hace ver esa pasión por la moda que tan bien defiende sin importar el lugar o la ocasión. Ya sea con faldas bohemias, pantalones blancos o tops de lino. Lo que no nos esperábamos era verla con un vestido negro en una boda de tarde. También es verdad, que si hay una figura que puede romper las normas protocolarias de vestimenta y salir airosa en el intento, esa es ella.

El vestido de lino con el que Victoria de Marichalar crea tendencia en invitadas

Un vestido negro para una boda, sí, como lees, querida lectora, pero no un vestido cualquiera, por supuesto. Ya puestas a romper las reglas, mejor hacerlo con estilo, ¿verdad? Eso ha sido probablemente el pensamiento de Vic al elegir un diseño de Iq Collection para la boda de unos amigos este fin de semana. Una vez más, la royal ha confiado en una de las marcas que mejor entiende el equilibrio entre sofisticación, tendencia y savoir faire español. La firma capitaneada por Inés Domecq se ha convertido en una apuesta segura entre las mujeres con más estilo del panorama nacional: desde Eugenia Silva hasta Sofía Palazuelo, pasando por las aristócratas más discretas y las influencers con más estilo. Y es que sus diseños reúnen todos los códigos del armario ideal de invitada: tejidos nobles, siluetas impecables, detalles que marcan la diferencia y esa aura de sofisticación relajada que tanto cuesta encontrar.

Vestido ondara, de Iq Collection (295 euros)

Vestido Ondara. Iq Collection

La última elección de Vic no solo confirma su buen ojo, sino que demuestra que el negro puede ser el nuevo tono fetiche en las bodas de verano. Un diseño largo confeccionado en lino que redefine lo que entendemos por sencillez elegante. Con cuerpo estructurado de escote corazón, costuras verticales marcadas que estilizan la silueta y mangas abullonadas en contraste.

Victoria Federica con vestido negro de lino. @vicmabor

Vic completó el look con un peinado pulido con raya al medio, ideal para potenciar el escote y el cuello, un fino collar dorado a juego con pendientes minimalistas y un maquillaje luminoso y natural, con énfasis en la mirada. En resumen: una elección inesperada, impecable y totalmente inspiradora. ¿Quién dijo que el negro no era para bodas?