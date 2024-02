Victoria Federica repite sudadera de marca catalana combinada con jeans relajados para convertirse en la reina del 'street style'

Tras vivir la intensa Semana de la Moda de la Alta Costura de París, Victoria Federica nos ha dejado claro que se ha coronado como una de las royals con mejor estilo. No nos sorprende después de ver los lookazos pijos y elegantes que ha llevado en los desfiles de Schiaparelli y Dior como invitada. No obstante, Victoria Federica también es un icono de la moda en el street style, donde la vemos apostando por prendas básicas y funcionales, como los jerséis de punto o los vaqueros anchos. Pues bien, esta vez ha disfrutado de una tarde de partido de balonmano de su primo Pablo Nicolás Sebastián Urdangarin y Borbón con sudadera de marca catalana y jeans relajados. No es la primera vez que le vemos lucir dicha prenda superior, pues es su más confiada aliada de TwoJeys, la firma de joyas y ropa de Biel Juste y Joan Margarit. En estos momentos, está agotada en la página web oficial, pero está disponible un modelo muy similar y de la misma estética por 105 euros. Victoria Federica la ha combinado con jeans relajados porque sabe que son unos de los más vistos en esta temporada.

El estilo de Victoria Federica se conoce como casual y cómodo en la mayoría de los días. No obstante, su armario se adapta al dress code de cada evento, tal y como acabamos de observar en la reciente gala en la Plaza de Toros de las Ventas para dar a conocer los carteles de la Feria de San Isidro. En dicha ocasión, la hemos visto brillar con un dos piezas de chaqueta entallada y pantalón de la marca IQ Collection. Sin embargo, Victoria Federica ha preferido quedarse en su repertorio más recurrente como es la combinación de sudadera y jeans anchos para este fin de semana de disfrute con la familia.

Victoria Federica con sudadera de TwoJeys. Gtres

Sudadera en gris, de TwoJeys (105 euros)

Sudadera en gris. TwoJeys

Victoria Federica ha escogido su mítica sudadera en gris jaspeado de TwoJeys combinada con jeans relajados para la tarde de un sábado.