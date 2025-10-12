Victoria Federica y los vaqueros relajados infalibles que puedes encontrar en Zara a 36 euros

En un momento donde buscamos la absoluta funcionalidad de las prendas, Victoria Federica está actuando como una fuente de sabiduría. No cabe duda de que se ha convertido en una de las figuras jóvenes con más estilo dentro del panorama nacional, donde ha cautivado a un gran número de personas de la generación Z. Su éxito se basa en crear estilismos con ítems atemporales que combinan cortes clásicos y son accesibles y fáciles de replicar. Y en su nuevo look no ha sido distinto.

Cada vez que hace una aparición pública o descubrimos su estilismo a través de las redes sociales marca tendencia, siguiendo un estilo más casual o urbano, pero sin olvidarse del toque más clásico que ha heredado de su madre, la Infanta Elena. Dentro de su armario encontramos referencias en cuanto a lo que más se está llevando en el momento, como recientemente la chaqueta de efecto cuero de Zara que está arrasando o los vaqueros relajados que son un sí rotundo esta temporada. Pues bien, durante este sábado, la royal ha disfrutado de un día de surf con sus amigos del sector influencer, Katia Colomer y Daniel Illescas, donde hemos descubierto una nueva pieza que te harán más fáciles los días, así como la solución de los estilismos en un chasquido de dedos.

Los vaqueros relajados perfectos para otoño

Más allá de los jeans pitillo, los vaqueros relajados se están posicionando como uno de los triunfadores, tengas la edad que tengas. Sin ir más lejos, hemos visto a la Reina Letizia con varios modelos, así como a Isabel Díaz Ayuso este mismo viernes con otro de efecto rejuvenecedor. Pues bien, Victoria Federica es toda una enamorada a este estilo de vaqueros, así como lleva defendiéndolos durante varios años porque cumplen con todos los requerimientos.

Victoria Federica. Instagram @vicmabor

Son cómodos, favorecen la figura, sientan bien con todo tipo de combinaciones y simulan como si no te haya costando vestirlos. Durante el día de ayer vimos a la royal con unos vaqueros relajados de tono oscuro y con pinzas ligeramente marcadas que combinaban elegancia con funcionalidad, perfectos para ir a la oficina o para triunfar sobre el asfalto. Esta vez les sacó partido con una camiseta básica en blanca de manga corta junto con sus gafas de vista de estilo retro y presumiendo de melena larga.

Vaqueros relajados, de Zara (36 euros)

Vaqueros relajados. Zara

Prendas básicas, el sello de su estilo

Como decíamos, el estilo de Victoria Federica se define por apostar por prendas básicas y atemporales que siempre funcionan y no nos ponen problemas a la hora de combinar. Es por ello que en cada uno de sus looks parte de esta base y, en ocasiones, añade una prenda, color o estampado en tendencia que marca la diferencia. No obstante, su clave es confiar en los materiales de alta calidad para una larga vida de cada una de sus piezas para no renovarlas cada vez que comienza la temporada.

Victoria Federica ha vuelto a ser toda una referencia en cuanto a la comodidad, versatilidad y practicidad de los ítems. Esta vez, los vaqueros relajados se han convertido den una seña de identidad que no han dejado indiferente a nadie y serán nuestro aliado este otoño e invierno.