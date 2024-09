Victoria de Suecia o la princesa Sofía: los vestidos vitamina que han triunfado en la ceremonia de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett

Marta Luisa de Noruegano ha sido la única que ha dado mucho de qué hablar en su boda con el chamán Durek Verrett. Las sábanas blancas gigantes que han utilizado para que la sociedad no pudiéramos ver su atuendo antes de lo previsto no han evitado finalmente que este objetivo se cumpla. Es evidente que el pequeño descuido que ha sufrido al mostrar todos los detalles de su vestido de novia (olvidándose de la exclusiva) ha hecho que este gran secreto sea descubierto en pocos minutos. No obstante, la royal nórdica nos ha dejado boquiabiertos con su diseño al estilo romántico de tirantes con escote en pico pronunciado, detallado cada milímetro del cuerpo con encajes, con bordados y favoreciendo su cuerpo con una falda lisa ligera. Lo más sorprendente (todavía) ha sido la tiara de la cebada (repleta de diamantes y perlas) que le regaló su abuelo, el rey Olav V, cuando cumplió 18 años. Como estaba previsto, varios rostros de la realeza europea han asistido a la boda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, cuyos estilismos hemos podido observar minutos antes de dar comienzo la ceremonia. Desde Victoria de Suecia hasta la princesa Sofía, pasando por el momento más entrañable de las hijas de la novia con estilismos en sintonía. Repasamos todos los looks de las invitadas a la boda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett.

Tal y como están ocurriendo en las últimas bodas, los vestidos están siendo la elección más socorrida de las invitadas. Empezando por Victoria de Suecia con un vestido vitamina de corte largo, con escote asimétrico, toque de flor extragrande en el hombro, capa muy larga y falda con volumen al estilo princesa. Lo ha combinado con sandalias de tacón metalizadas, a juego tanto con el bolso de mano como con el brazalete, mientras que ha escogido unos pendientes largos multicolor. Eso sí, ha vuelto a confiar en el el peinado más elegante, como es el moño de media altura. En el caso de la princesa Sofía, esposa del príncipe Carlos Felipe de Suecia, también se ha decantado por un vestido de la misma tonalidad, pero con una estética mucho más desenfadada: silueta fluida, cuello redondo, mangas largas y con pocos detalles. No obstante, ha conseguido todas las miradas con sus botines de tacón en blanco, una elección muy en contraste tanto con el tipo de evento como con el atuendo. En cambio, menos el rey Harald y el príncipe Haakon, toda la familia real noruega ha llevado el traje tradicional llamado bunad: desde la reina Sonia de Noruega hasta Mette-Marit.

Victoria de Suecia con vestido de invitada súper largo, de escote asimétrico y gran toque de flor en el hombro

Princesa Sofía con vestido vitamina clásico fluido y ligero, de manga larga y escote redondo con un preciso semirecogido

Familia Real de Noruega con el traje tradicional de su país llamado bunad

Damas de honor de Marta Luisa de Noruega con vestidos de invitada (de distinto estilos y escotes) de efecto satinado

Hijas de Marta de Luisa con looks en color champagne con diferentes escotes, caídas y estilos

Otros de los looks más llamativos han sido tanto de las madrinas de Marta Luisa de Noruega con vestidos de efecto satinado en rosa con distintos escotes y estilos o los de sus hijas en color champagne.