Se filtra el menú de la boda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verret

La polémica se ha instalado en Noruega y no solo por Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit con serios problemas con la justicia. A la vez, para ayudarle a desviar la atención mediática, ahí está su tía, la princesa Marta Luisa de Noruega, que este sábado contraerá matrimonio con el chamán Durek Verret. La opinión pública está revolucionada con el enlace, especialmente por el ingente despliegue de cuatro días que se está realizando para festejar sus segundas nupcias. Muchos son los que ven desorbitado tanto bombo para una boda con la que no todos están de acuerdo, pero que acapara igualmente todas las miradas al reunir a un sinfín de rostros conocidos, además de royals. Y es que se espera que acudan, además de la Familia Real de Noruega al completo, estrellas de Hollywood y del espectáculo de la talla de Gwyneth Paltrow, Lenny Kravitz, LeAnn Rimes, Selma Blair, entre muchos otros.

Guests arrive for the wedding of Norwegian Princess Martha Louise and Durek Verrett HEIKO JUNGE Agencia EFE

Todos ellos están convocados a brindar por el eterno amor de los contrayentes en Geiranger, un pueblo situado en la costa noruega que servirá de telón de fondo del enlace. Lo deben hacer con prohibiciones en cuanto a su indumentaria, vetando el blanco, el negro, el rosa y el dorado como colores aptos para las mujeres, mientras que los hombres solo podrán vestir el clásico smoking. Además, no podrán dar uso de sus teléfonos móviles e inmortalizar los grandes momentos de la ceremonia, pues está blindada a cal y canto para proteger la exclusiva que la pareja ha firmado con ‘Hola’ y Netflix. Esto ha añadido enfado a su familia. No obstante, no han podido controlarlo todo, pues ya han comenzado a filtrarse algunos detalles jugosos. Por ejemplo, con qué manjares piensan agasajar a tan nutrido grupo de invitados, con paladares de lo más entrenados y exigentes.

Se ha desvelado que antes de acceder al salón para saciar el apetito, los novios han querido estimular a sus invitados con vieiras procedentes de la localidad de Frroya. Un manjar que irá acompañado de pera, bonita y perlas de cítricos para hacerlo más atractivo. Después, como plato principal, se ha ideado un fletán salvaje, un pescado que irá servido con puré de calabaza, setas rebozuelos y verduras de temporada. El postre siempre es la parte más importante para determinar si el comensal se marcha satisfecho o poniendo peros al menú. Es por eso que han querido asegurarse el éxito con la tradicional tarta de queso con frambuesas, limón y sorbete. No han querido arriesgarse demasiado y parece que la comida será ligera, por supuesto regada con los mejores vinos.

La princesa Marta Luisa de Noruega y su prometido, Durek Verrett Marius Gulliksrud GTRES

La princesa Marta Luisa de Noruega ha demostrado estos últimos cinco años que está enamorada y que poco o nada le importa el papel institucional que le toca desempeñar, si eso supone renunciar a sus sentimientos. A sus 52 años, ha decidido apostar de nuevo por el matrimonio, encontrando en el chamán Durek Verret al mejor compañero de vida, aunque la polémica se cebe siempre con ellos: “Me siento increíble al casarme con Durek y estoy muy contenta de que el día esté a punto de llegar. El lugar donde nos casaremos es precioso, uno de los sitios más bonitos que conozco. Aunque surgieron algunos fallos, siempre podemos seguir contemplando el impresionante paisaje”, decía a ‘Hola’ como previa a su inminente exclusiva, que tanto resquemor ha provocado en su familia, que se niega a posar ante las cámaras para contribuir a que se lucren más si cabe.