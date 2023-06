Xisca Perelló sabe que el verano en Mallorca son estas alpargatas de cuña muy alta con vestidos boho

El verano en Mallorca sin duda es este look que ha elegido Xisca Perelló para irse a un torneo de tenis en la isla junto a su marido Rafa Nadal, porque no hay calzado más estrella que unas alpargatas de cuña alta cuando llega el calor, y si no que se lo digan a la Reina Letizia. Xisca nos acaba de recordar que ya podemos sacar las alpargatas de cuña más altas de nuestro armario. Sobre todo las chicas más bajitas como nosotras. Se nota que Xisca viene de Mallorca, y allí es uno de los calzados estrella. Pero nosotras la vamos a copiar y vamos a sacar ya las alpargatas del armario para lucirlas por Madrid con este tiempazo que hace. Además, nos encanta que las haya combinado con un vestido corto de lo más boho con volantes. Una combinación perfecta porque estiliza y hace las piernas infinitas, aunque estas alpargatas también las llevaríamos con el conjunto de Mango de Rocío Osorno.

Es el calzado estrella del verano, lo sabemos todas y también Xisca Perelló que se adelanta ya a lucirlas en este inicio de mes de abril. Es el calzado estrella del verano y además perfecto para crecer hasta 13 centímetros y ir muy cómoda. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Y la Reina Letizia y Amelia Bono lo saben. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano, ella las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano. Y Xisca Perelló adelanta esta tendencia desde Mallorca.

Xisca Perelló con alpargatas de cuña. GTRES

El uniforme del verano y de esta ola de calor, es un vestido muy corto con alpargatas de cuña muy altas como ha hecho la mujer de Rafa Nadal.