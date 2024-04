Paula Echevarría se pone elegante con este traje negro para vivir la victoria del Real Madrid en el Clásico en el Bernabéu

Paula Echevarría tampoco se quiso perder anoche el Clásico en el Bernabéu, que finalmente cayó del lado del Real Madrid gracias a un gol 'in extremis' de Bellingham. Un partido que la actriz asturiana vivió con su pareja, el ex futbolista, Miguel Torres para presenciar una victoria del equipo de Ancelotti, la casi celebración de La Liga, y el estreno de los nuevo videomarcadores 360ª del Santiago Bernabéu. Pero mientras la mayoría optamos por un estilismo casual para ir al fútbol, Paula Echevarría que seguramente estaba en la zona vip, optó por un traje negro de lo más elegante y clásico. En los últimos días la habíamos visto ya en modo verano, con vestidos y alpargatas de su nueva colección para Primark, pero ahora ha vuelto a un traje negro. Siempre que pensamos en un look rápido sencillo, básico y eficaz para trabajar, se nos viene a la cabeza casi sin querer un traje negro. Uno clásico, que no tenga detalles de tendencia, y eso es lo que ha hecho Paula para esta noche de fútbol.

El traje de chaqueta negro es la clave de los looks de los 20 a los 60 años, y más allá, por supuesto, pero hablamos de la etapa de la vida en la que la vida laboral está más activa, hay que elegir el look de cada día y aquí es donde un buen traje de chaqueta negro se la juega. Aunque lo asociamos más a eventos formales, o para ir al trabajo, Paula Echevarría ha demostrado que también se puede ir al fútbol con un traje negro y ser la más elegante del Bernabéu. Los street style internacionales nos dejan todas estas buenas combinaciones de traje de chaqueta negro para llevar ahora y siempre, mucho más allá de modas, tendencias y juegos de moda que no van ni con tu personalidad ni con ti estilo. Porque a veces, menos es más, y este es un claro ejemplo de ello.

Paula con traje negro en el clásico. @migueltorres

Eso sí, aunque no podemos ver con que calzado lo ha combinado Paula Echevarría, nosotras apostamos que lo ha hecho con unas zapatillas blancas para darle el toque más deportivo al estilismo.