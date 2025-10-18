Las prendas otoñales más favorecedoras que vas a querer ponerte tengas 30, 40 o 50 años

Vestir bien a los 30, 40 o 50 no va de normas, sino de reconocer qué te hace sentir a gusto. Con los años cambian las rutinas, también la forma en que nos relacionamos con la ropa. Elegimos piezas que enamoran por sus detalles, sientan bien y nos permiten vestir con esa comodidad arreglada que cada vez valoramos más.

En ese punto exacto se sitúa Wild, la nueva colección de Polín et Moi. Una propuesta que combina naturalidad y carácter, con diseños que invitan a disfrutar del otoño. Tonos cálidos, bordados delicados y tejidos y cortes que hacen que verse bien sea fácil. No hay edad para sentirse cómoda en ellas, solo ganas de vestir con gusto.

El vestido largo que siempre favorece

Vestido largo flores Marina (75,95€) Polín et Moi

De esas prendas que te resuelven el día sin pensarlo. En azul marino con estampado floral, su escote cruzado y el ligero frunce en las mangas lo convierten en una opción que favorece a todo tipo de figuras. Perfecto con botas altas o botines, transmite ese punto entre romántico y relajado que define la colección.

Un conjunto con aire boho y mucho carácter

Camisa bordado denim Ángela (55,95€) y falda paisley Clau (59,95€) Polín et Moi

Entre las prendas que más miradas atraen está la camisa bordada en denim, con delicados motivos florales blancos que recorren el pecho y las mangas. Se combina con la falda de estampado paisley de corte fluido, en tonos burdeos, que aporta movimiento y color. Juntas forman uno de esos conjuntos con aire boho que equilibran estilo y comodidad, y por separado también dan mucho juego con otras prendas básicas del armario.

Capas con personalidad

Chaleco bordado Katia (55,95€) Polín et Moi

En verde bosque y con bordados multicolor, este chaleco tiene ese punto especial que transforma cualquier conjunto. Sobre una blusa o un jersey fino, con vaqueros o pantalones en tonos tierra, aporta textura y un aire más personal, muy en la línea de la colección.

Un punto diferente

Jersey botón corazón Michelle (59,95€) Polín et Moi

En azul marino y con botones en forma de corazón, tiene un punto diferente gracias a su tejido con un leve brillo. Puedes llevarlo con pantalones blancos y también queda genial con faldas midi satinadas en tonos beige o burdeos.

Detalles que rematan el look

Pañuelo estampado (19,95€) y botines Carey Sole (115€) Polín et Moi

Los accesorios también se cuelan entre las tendencias del momento. El pañuelo estampado, en color teja y con dibujo tipo bandana, aporta un aire bohemio y setentero que se ha vuelto imprescindible para animar los looks otoñales. Puedes llevarlo al cuello o anudado al bolso: siempre funciona.

Por su parte, los botines destacan por su diseño original y su tono neutro, fácil de combinar con todo. Con tacón ancho y punta redondeada, son cómodos y actúan como ese fondo de armario que añade un punto elegante a cualquier conjunto.

Wild es una colección pensada para disfrutar del otoño con naturalidad. Esta es solo una pequeña selección, hay muchas más prendas y cada una tiene algo especial que recuerda que vestir bien también puede ser fácil.